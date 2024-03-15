إسماعيل فاروق يستكمل تصوير مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي

يواصل المخرج إسماعيل فاروق، تصوير مشاهد مسلسله الجديد “حق عرب” الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي.



ومن المفترض أن ينتهى إسماعيل فاروق من تصوير جميع مشاهد المسلسل خلال أيام قليلة من الآن، حيث إنه انتهى من تصوير ما يقرب من 90٪ من جميع أحداث المسلسل.



أحمد العوضي والترويج للمسلسل

وابتكر أحمد العوضي طريقة للترويج لمسلسله الجديد، بعمل جائزة مالية بشكل يومي على سؤال من المسلسل يقوم بطرحه من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وأعلن العوضي أنه يقوم بشكل يومي باختيار من 5 إلى 10 فائزين لكل منهم 10 آلاف جنيه وتنتهى هذه المسابقة يوم 20 رمضان، على أن يتبقى سؤال واحد يقوم بطرحه من الحلقة الأخيرة للمسلسل وتكون جائزة نصف مليون جنيه.

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.