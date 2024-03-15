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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلم البطولة.. أرسنال يستعد لمواجهة بايرن ميونخ في دوري الأبطال

ارسنال
ارسنال

يستعد نادي أرسنال الإنجليزي لمواجهة نادي بايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

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وأسفرت قرعة دور الثمانية للبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز، التي أجريت الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية، عن وقوع آرسنال، الذي يحلم بالتتويج بدوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، في مواجهة بايرن، الذي يمتلك 6 ألقاب في المسابقة القارية.

وقال إيدو في تصريحات إعلامية عقب القرعة مباشرة: «في ضوء الوضع الخاص الذي نعيشه فإننا نريد أولاً أن نقول إننا نتشرف بالوجود في هذا الدور بالقرعة».

وأضاف المدير الرياضي لآرسنال: «القرعة هي القرعة، يتعين عليك مواجهة أي فريق والتغلب عليه إذا كنت تريد أن تتوج بالألقاب».


وأردف إيدو: «ستكون مباراة ممتعة نسعد بخوضها وبالوجود في هذا الدور الذي غبنا عنه سنوات عديدة».

وتابع: «بطبيعة الحال، يتمتع بايرن بخبرة كبيرة في هذه المنافسة الأوروبية ولكننا الآن نحقق نسقاً تصاعدياً في كل البطولات ونحن على أهبة الاستعداد».

شدد إيدو في ختام حديثه: «نحلم بالفوز بدوري الأبطال لأن الطريقة التي نخوض بها الدوري الإنجليزي تساعدنا على ذلك. نتمنى أن يكون هذا العام هو عام آرسنال».

 

ويطمع آرسنال في أن يصبح ثالث فريق إنجليزي يتوج بالثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري الأبطال) في موسم واحد بعد فريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

أرسنال أبطال أوروبا

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