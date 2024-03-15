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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 5.. يحيى الفخراني يصدم في صديقة حفيدته

مسلسل عتبات البهجة
مسلسل عتبات البهجة

تبدأ أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل عتبات البهجة بصدمة جميلة "بسنت أبو باشا" عندما ترى لها صورة غير لائقة، يعلم عبد البديع بإلغاء بهجت توكيل المحامي حازم.

تتصل جميلة بصديقتها بسنت "بوسي الشامي" و تطلب منها المساعده في مصيبتها، تتواصل جميلة مع محمود "يوسف عثمان" و تعنفة بسبب صورتها، يذهب محمود لأصدقائة و يتشاجر معهم على فعلتهم، تتلقى جميلة رسالة إبتزاز.

تطلب بسنت من جميلة قطع علاقتها مع محمود، كما تطلب منها الحديث مع جدها و أخوها عن ما حدث.

يشتكي تيتا "عنبة" للولا الراقصة "سما أحمد" من تصرف أصدقائة و تؤكد له انهم يغارون منه، و تبشره بعمل سينمائي.

تخبر جميلة منال "وفاء صادق" عن مشكلتها و تحاول مساعدتها، تشعر جميلة بالضيق و تخبر سميرة "ليلى عز العرب" التى تنصحها بإبلاغ الشرطة.

تطور نعناعة "جومانا مراد" من الكشك و تضيف له بضاعة جديدة بمساعدة حنفي "محسن منصور"، تطلب نعناعة من فلة " هنادي مهنا" ترك تيتا و تحذرها فلة من نوايا حنفي.

تخبر سميرة بهجت بمشكلة جميلة و يشعر بكثرة الهموم على عاتقة، و يحلول حل المشكلة و يقابل محمود و يصفعة جراء فعلته.

يذهب بهجت للقسم و يتفاجئ ان بسنت صديقة حفيدتة جميلة هي المحرضة.

 

مسلسل عتبات البهجة 

المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، صفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.

العمل رؤية تليفزيونية وإشراف درامي لـ مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

عتبات البهجة مسلسل عتبات البهجة جومانا مراد يحيى الفخراني الفنان الكبير يحيى الفخرانى

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