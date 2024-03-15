العتاولة الحلقة 5.. باسم سمرة يهدد طارق لطفي بسبب قطعة آثار

مفاجأة في نهاية الحلقة...

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا وطارق لطفى العديد من الأحداث المثيرة.



وبدأت الحلقة الخامسة بسرقة السقا خزنة مشابة لخزنة عيسى الوزان وقبل فتحها أكتشف السقا أنها نفس نوع خزنة باسم سمرة فرفض سرقتها وفتحها لتكون كمين من عيسى الوزان (باسم سمرة)



وشهدت الحلقة أيضا تهديد باسم سمرة لطارق لطفى بقتل شقيقه نصار مقابل قطعة آثار.



وتوالت أحداث الحلقة بمواجهة بين طارق لطفى وأحمد السقا وطلب لطفى من السقا ترك زينة التى تجسد شخصية حنة لكونها كانت متواجدة فى موقع الجريمة التى حدثت فى الحلقة الثانية إلا أن السقا رفض ومصمم على الزواج منها.



وانتهت الحلقة بمفاجأة مدوية، حيث ظهر أحمد الحلواني مجددا وهو الشخص الذى طعنته زينة فى الحلقة الثانية، حيث انه لم يتوفى وكان يتم علاجه بعيدا عن أعين الحكومة.









العتاولة يواصلون التصوير

يواصل فريق عمل مسلسل العتاولة تصوير مشاهد المسلسل في بيروت، حيث تم بناء ديكور مخصص لتصوير باقى مشاهد العمل هناك.

ونشر الفنان صلاح عبد الله صورة تجمعه بفريق عمل المسلسل أثناء فطار أول يوم رمضان وعلق عليها قائلا: أول مرة افطر أول يوم رمضان بره البيت من غير مراتي والبنات، بس كله يهون لجل العتاولة .

وأضاف: ما هما بردوا ولادي، يا رب المسلسل يعجبكم، من فطار كاست العتاولة أول يوم رمضان لاستكمال التصوير دعواتكم".

مسلسل العتاولة

يذكر أن مسلسل " العتاولة" بطولة: أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.