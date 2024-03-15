عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مفاجأة في نهاية الحلقة...

العتاولة الحلقة 5.. باسم سمرة يهدد طارق لطفي بسبب قطعة آثار

السقا وباسم سمرة
السقا وباسم سمرة

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا وطارق لطفى العديد من الأحداث المثيرة.

وبدأت الحلقة الخامسة بسرقة السقا خزنة مشابة لخزنة عيسى الوزان وقبل فتحها أكتشف السقا أنها نفس نوع خزنة باسم سمرة فرفض سرقتها وفتحها لتكون كمين من عيسى الوزان (باسم سمرة)

وشهدت الحلقة أيضا تهديد باسم سمرة لطارق لطفى بقتل شقيقه نصار مقابل قطعة آثار.

وتوالت أحداث الحلقة بمواجهة بين طارق لطفى وأحمد السقا وطلب لطفى من السقا ترك زينة التى تجسد شخصية حنة لكونها كانت متواجدة فى موقع الجريمة التى حدثت فى الحلقة الثانية إلا أن السقا رفض ومصمم على الزواج منها.

وانتهت الحلقة بمفاجأة مدوية، حيث ظهر أحمد الحلواني مجددا وهو الشخص الذى طعنته زينة فى الحلقة الثانية، حيث انه لم يتوفى وكان يتم علاجه بعيدا عن أعين الحكومة.

 



العتاولة يواصلون التصوير

يواصل فريق عمل مسلسل العتاولة تصوير مشاهد المسلسل في بيروت، حيث تم بناء ديكور مخصص لتصوير باقى مشاهد العمل هناك.

ونشر الفنان صلاح عبد الله صورة تجمعه بفريق عمل المسلسل أثناء فطار أول يوم رمضان وعلق عليها قائلا: أول مرة افطر أول يوم رمضان بره البيت من غير مراتي والبنات، بس كله يهون لجل العتاولة .

وأضاف: ما هما بردوا ولادي، يا رب المسلسل يعجبكم، من فطار كاست العتاولة أول يوم رمضان لاستكمال التصوير دعواتكم".

 

مسلسل العتاولة

 

يذكر أن مسلسل " العتاولة" بطولة: أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.

 

السقا مسلسل العتاولة طارق لطفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسجيل من غرفة الـ VAR| هل تعاد مباراة الأهلي و "البنك"؟! ..تفاصيل

جملة من 3 كلمات.. ماذا قالت حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها؟

لاعب الزمالك يتقدم بشكوى رسمية بعد فسخ التعاقد معه.. تفاصيل

50 مليون يورو وبمساعدة محمد صلاح.. ليفربول يقترب من ضم نجم منتخب مصر

بيان عاجل من حماس ردا علي الدكتور أحمد الطيب وتوجه طلبا عاجلا للأزهر

لحظة انهيار والد حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر خلال رؤية جثمانها.. فيديو

شقيقة سائق أوبر توجه رسالة لأسرة حبيبة الشماع بعد وفاتها .. فيديو

اطمئنوا.. السيسي يعلن أخبارا سارة للمصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية

موضوعات متعلقة

الكبير أوي 8 الحلقة 5..نفادي يعترف بحبه لأمينة خليل ومكي يعود لشكله الطبيعي

إسماعيل فاروق يستكمل تصوير مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي

نقابة المهن التمثيلية تستجيب لـ الفنانة نجوى فؤاد وتكلف لجنة طبية بمتابعة حالتها

نجوى فؤاد على فراش المرض: النقابة لا تقف معي..و600 جنيه معاش أعطيها للبواب

نجوى فؤاد من على فراش المرض.. بقالى 6 شهور بتعذب ومحدش بيسأل عليا

في ذكرى ميلاده.. أبرز المحطات خلال حياة شادي عبد السلام

أخبار الفن..خطوبة المايسترو هاني فرحات ودنيا جمعة.. بيتر ميمي يرد على تساؤلات الجمهور حول الحشاشين

ذكرى ميلاد الفنانة فيروز.. مسيحية أقيم عزاؤها في مسجد

ترشيحاتنا

شيرين رضا: «نور» ترفض دعمي أو مساعدة عمرو دياب في الترويج لحسابها على إنستجرام

إصابة وتهديد وصراخ.. رامز جلال يوقع نجمي أهلي جدة والهلال

بشرى سارة.. خالد سعد: انخفاض أسعار السيارات واختفاء الأوفربرايس

رونالدو وماني يقودان هجوم النصر لمواجهة أهلي جدة

جنسيتها الحقيقية وقضية حنين حسام.. ياسمين رئيس تفجر مفاجآت غير متوقعة

في أول جمعة من رمضان.. الجامع الأزهر كامل العدد في صلاة التراويح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة حسن باشا لسفرة مميزة في رمضان

حلويات رمضان| طريقة عمل القطايف في البيت

في عيد ميلادها الـ 45| إطلالات أثارت الجدل لـ لقاء الخميسي

جديدة وغير تقليدية.. طريقة عمل فطائر الدجاج والمشروم

فيديو

سمية الخشاب: مسلسل بـ 100 راجل عودة بعد فترة من عدم التركيز

فتحي عبد الوهاب: سعيد بالمشاركة فى مسلسل المداح 4 .. فيديو

ادعوا له يقوم بالسلامة.. المستشفى تكشف إمكانية عودة أحمد رفعت للملاعب

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ