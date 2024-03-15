حماس: قرار تكليف محمد مصطفى بتشكيل حكومة فلسطينية صدر «دون موافقتنا»

أصدرت حركة حماس، بيانا، اليوم الجمعة، اعترضت خلاله على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بتكليف الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وقالت حماس إن القرار اتخذ دون التشاور معها على الرغم من مشاركتها مؤخرا في اجتماع في موسكو حضرته أيضا حركة فتح التي يتزعمها عباس لإنهاء الانقسامات القائمة منذ فترة طويلة.

وقالت حماس في بيان لها: "إننا نعرب عن رفضنا الاستمرار في هذا النهج الذي ألحق وما زال يلحق الضرر بشعبنا وقضيتنا الوطنية".

وأضاف بيان الحركة أن "اتخاذ قرارات فردية والانخراط في خطوات سطحية وفارغة مثل تشكيل حكومة جديدة من دون توافق وطني لا يؤدي إلا إلى تعزيز سياسة الانفرادية وتعميق الانقسام".

وأشارت إلى أنه في وقت الحرب مع إسرائيل، يحتاج الفلسطينيون إلى قيادة موحدة تستعد لإجراء انتخابات ديمقراطية حرة تشارك فيها جميع مكونات مجتمعهم.

وأصدر الرئيس الفلسطيني أمس الخميس، قرارا بتكليف الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، استعداداً للقيام بمهمة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، وإجراء إصلاحات في النظم الحكومية وسط تحديات مالية وسياسية كبيرة.