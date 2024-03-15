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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعلامي سوداني: ميليشيا الدعم السريع نتاج نظام البشير.. فيديو

الدعم السريع
الدعم السريع

قال عماد السنوسي، إعلامي سوداني، إن ميليشيا الدعم السريع، هي نتاج النظام السابق، حيث أسستها حكومة البشير من أجل التزويد بالقوة، حيث سلحتها بدون أي تدريب.

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وزير المالية السوداني: ميليشيا الدعم السريع ارتكبت جرائم بشعة

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وزير المالية السوداني: الدعم السريع أصبحت توصف بالقوى الإرهابية في المحافل الدولية

وأضاف "السنوسي"، خلال مداخلة لبرنامج "ثم ماذا حدث"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس السابق عمر البشير، هو السبب في تسليحهم بهذا الشكل.

أوضح أن الرئيس السابق البشير، كان يستعين بها في عمليات، وتجاهل تمامًا الجيش السوداني، مؤكدًا أن هدف إنشاء قوات الدعم السريع هو إطالة حكم الرئيس السابق.

وتابع أن في فترة حكم الرئيس السابق للسودان، كان هناك خلل كبير بالجيش، وهذا ما ساهم في توحش ميليشيا الدعم السريع في البلاد، مشيرًا إلى أن قوات الدعم السريع تقدر بـ 125 ألف جندي.

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