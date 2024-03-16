خالد جاد الله: هذا الثنائي لن يكون له دور مع منتخب مصر

أكد خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الثنائي أحمد عاطف، لاعب مودرن فيوتشر ومحمد الشامي، مهاجم المصري لن يكون له دور مع منتخب مصر.

وقال خالد جاد الله في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حسام حسن استحق الحصول على فرصة تدريب منتخب مصر مثلما حصل الآخرون على الفرصة، وهذا الأمر قد تأخر، وأتمنى له التوفيق".

وأضاف: "حسام حسن قدم الكثير للكرة المصرية، ودعم الشعب المصري له سيمنحه دفعة وثقة كبيرة، وأتمنى استمرار الدعم له".

وتابع: "البطولة الدولية الودية ليست مقياسًا وليست اختبارًا لحسام حسن، نريد أن نأخذ الأمور في سياقها الطبيعي".

وأكمل: "أحمد عاطف ومحمد الشامي لن يكون لهما دورًا مع منتخب مصر.. هناك 10 لاعبين من الأهلي في قائمة منتخب مصر، وهذا أمر طبيعي، فهؤلاء اللاعبون يستحقون أن يكونوا في معسكر المنتخب".

وأتم خالد جاد الله تصريحاته قائلًا: "محمد شكري أفضل من أحمد فتوح ومحمد حمدي في مركز الظهير الأيسر، وهو يستحق التواجد مع منتخب مصر في معسكر شهر مارس، وأعتقد أنه سيتفوق على علي معلول حال عودته إلى الأهلي".