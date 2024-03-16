منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لبطولة كأس العاصمة

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن تدريباته باستاد القاهرة ، استعدادا لبطولة كأس العاصمة الإدارية التي تضم منتخبات مصر و كرواتيا و تونس و نيوزيلندا في الفترة من ١٨ إلى ٢٦ مارس الجاري ، حيث يبدأ منتخب مصر مبارياته يوم ٢٢ بمواجهة نيوزيلندا ، ومنتخب تونس أمام كرواتيا على أن يلعب الخاسران على المركز الثالث يوم ٢٥ ، بينما يتقابل الفائزان يوم ٢٦ على لقب البطولة .

بدأ مران منتخب بتدريبات بدنية ثم جمل فنية وتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب وتسديد على المرمي .

حضر مران منتخب مصر أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة .

تمرين 1

تمرين