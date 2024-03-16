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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لبطولة كأس العاصمة

صدى البلد

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن تدريباته باستاد القاهرة ، استعدادا لبطولة كأس العاصمة الإدارية التي تضم منتخبات مصر و كرواتيا و تونس و نيوزيلندا في الفترة من ١٨ إلى ٢٦ مارس الجاري ، حيث يبدأ منتخب مصر مبارياته يوم ٢٢ بمواجهة نيوزيلندا ، ومنتخب  تونس أمام كرواتيا على أن يلعب الخاسران على المركز الثالث يوم ٢٥ ، بينما يتقابل الفائزان يوم ٢٦ على لقب البطولة .

بدأ مران منتخب  بتدريبات بدنية ثم جمل فنية وتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب وتسديد على المرمي .

حضر مران منتخب مصر أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة .

تمرين 1
تمرين 1
تمرين
تمرين
مصر 11
مصر 11
منتخب مصر استاد القاهرة كأس العاصمة

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