أعلى نسبة مشاهدة الحلقة 7 .. أحمد فهيم على قيد الحياة

أذيعت الحلقة السابعة من مسلسل “ أعلي نسبة مشاهدة ”من بطولة سلمي أبو ضيف وانتصار ، عبر منصة شاهد ، وذلك قبل عرضها علي شاشات التليفزيون .

وحملت الحلقة السابعة من مسلسل “ أعلي نسبة مشاهدة ” العديد من الأحداث ومنها ، قيام نسمة “ ليلي أحمد زاهر ” بالدخول الى الحفل .

كما بدأت أمال “ فرح يوسف ” فى ان تشك بان هناك علاقة بين شقيقتها وزوجها “ إسلام إبراهيم ” ، الذى نجح هو الأخر فى الدخول الى الحفل وقام بإبتزاز شيماء “ سلمي أبو ضيف ” لاعطاء أموال من أجل عدم فضحها فى الحفل .

وانتهي الحفل الذى أقامته كاميليا بفضيحة بعد ان قامت إحدى المدعوات بالإعلان عن سرقة ساعاتها الالماظ ، فيما ظهر بندق “ أحمد فهيم " فى نهاية الحفل ، ليكون بذلك على قيد الحياة ولم يتوفي .

وتدور أحداث العمل حول شخصية شيماء التي تقدمها سلمى أبو ضيف، والتي تدخل عالم السوشيال ميديا، إلى أن تتورط في تقديم فيديوهات لا تتفق مع تقاليد المجتمع، ما يجعلها تحت المساءلة القانونية.

مُسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وليلى أحمد زاهر، وآخرون، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.