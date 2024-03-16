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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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جامعة طيبة التكنولوجية تنظم الأسبوع البيئي الأول

صدى البلد

تنظم جامعة طيبة التكنولوجية، فعاليات الأسبوع البيئي الأول 2024، تحت شعار "طيبة خضراء: إبداعات نحو مستقبل مستدام"، خلال الفترة من 14 إلى 18 أبريل 2024.

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وأوضح الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن الأسبوع البيئي الأول سيتضمن فعاليات متنوعة مثل افتتاح معارض منتجات طلاب برنامجي تكنولوجيا الصناعات الخشبية، تكنولوجيا التصنيع الغذائي، وافتتاح دوري رياضي بيئي وحملة تشجير وتنظيم حملة للتبرع بالدم لصالح مرضى مستشفى شفاء الأورمان، بالإضافة إلى تنظيم قافلة طبية بالجامعة للكشف على الطلاب، وندوة عن التدوير والتخلص الأمن من المخلفات للحد من التلوث البيئي.


وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الفعاليات تتضمن ندوة عن التدوير والتخلص الآمن من المخلفات للحد من التلوث البيئي، ومناقشة الأبحاث والبوسترات المقدمة من الطلبة في القضايا البيئية، وجلسة حوارية عن الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، وتنظيم زيارة لمستشفى شفاء الأورمان وتقديم بعض الهداية العينية للأطفال، وعرض مسرحي يتعلق بالقضايا البيئية، وندوة عن الشهادات الخضراء دورة تدريبية عن سلامة الغذاء، مسابقة ثقافية عن البيئة، زيارة لدار الأيتام بالأقصر.


وتابع: كما سيشمل الأسبوع البيئي ورشة عمل للتعرف بشهادات الكربون بالتعاون مع احد البنوك (مشروع خفض الانبعاثات الكربونية، وندوة علمية حول دور التكنولوجيا في حماية البيئة، وورش عمل عن تغيير المناخ التنمية المستدامة، إضافة إلى زيارة ميدانية إلى محطة معالجة المياه ومنطقة الغابات بالحبيل بالأقصر.

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