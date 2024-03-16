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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

جري ورايا عشان يتجوزني.. ماذا قالت شيرين رضا عن عمرو دياب.. فيديوجراف

صدى البلد

حلت الفنانة شيرين رضا ضيفة  مع   الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها “العرافة” المذاع عبر فضائية “النهار”، متحدثة فيها عن حياتها الشخصية وإبنتها وسبب إنفصالها عن الفنان عمرو دياب.

تصريحات شيرين رضا عن عمرو دياب و ابنتها نور

قالت الفنانة شيرين رضا، إنّ ابنتها نور تعتمد على نفسها في تدبير مصروفاتها الشخصية أثناء معيشتها في لندن، وذلك منذ نحو 5 أو 6 سنوات عندما أنهت دراستها.

وأضافت "رضا": "في أثناء الدراسة، كنت وعمرو دياب ننفق عليها، وبعدما أنهت دراستها؛ بدأت العمل لتعتمد على نفسها، وهذا ما أؤيده، فقد عايشت نماذج كثيرة دمرتها الأموال".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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