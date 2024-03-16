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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمناسبة شهر رمضان| القومي للمرأة يواصل حملة «المرأة المصرية.. مفتاح حياة»

صدى البلد

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، يواصل المجلس القومي للمرأة استكمال الحملة الإعلامية التوعوية بعنوان " المرأة المصرية ..مفتاح حياة" ، وتأتي ضمن المشروع القومي للتنمية الأسرة المصرية و تستهدف التوعية بالقضية السكانية وقضايا الأسرة ، والتي يقدمها الدكتور على جمعة ،  مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والاعلامية نشوى الحوفى عضوة المجلس القومي للمرأة ، و تذاع يومياً على المحطات الإذاعية المختلفة طوال شهر رمضان . 
   

وتتضمن الحملة رسائل توعوية في مختلف القضايا التي تمس الأسرة المصرية والتى تتضمن القضية السكانية، والتربية الايجابية، وأهمية تمكين المرأة في المجتمع.

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