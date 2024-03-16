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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. قصر الرئاسة يتشح بالرايات السوداء لهذا السبب

قصر السلام يتشح بالرايات
قصر السلام يتشح بالرايات السوداء

 
ذكرت وسائل إعلام عراقية إن قصر الرئاسة العراقي  (قصر السلام) اتشح بالرايات السوداء بمناسبة الذكرى 36 لمجزرة حلبجة.

وكانت الرئاسة العراقية أفادت  بأنها ستقيم اليوم السبت وقفة صمت بمناسبة الذكرى السنوية لقصف مدينة حلبجة.

وأصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، بياناً في الذكرى السنوية السادسة والثلاثين لقصف حلبجة بالسلاح الكيماوي.

ونصّ البيان: بمناسبة الذكرى السنوية السادسة والثلاثين للقصف الكيماوي والقتل الجماعي الذي تعرضت له مدينة حلبجة الكوردستانية الحبيبة، نستذكرُ بكل إجلال وإكرام شهدائنا الأبرياء الذين أُزهقت أرواحهم في ظل صمت المجتمع الدولي.

وأضاف البيان " لا شك في أن هذه الجرائم وغيرها من الجرائم، كانت تهدف أساساً إلى إبادة شعبنا ومحو هويته، وهو ما يقتضي منّا ألّا ننسى هذه الجرائم، بل علينا أن نحولها إلى حافز يدفعنا للذود عن حقوقنا القومية والوطنية، وصون كيان إقليم كوردستان.

وذكر ايضا : وما يدعو إلى الأسف والاستياء الشديدين هو استمرار الحكومات العراقية المتعاقبة في تجاهل واجبها المتمثل بتعويض ذوي وعوائل شهداء حلبجة وضحايا حملات الأنفال والجرائم الأخرى، تعويضاً عادلاً ومنصفاً، على الرغم من كونه حقاً مشروعاً ودستورياً لشعب كوردستان، إلى درجة أنهم، وإلى الآن، غير مستعدين لإتمام الإجراءات المتعلقة بتحويل حلبجة إلى محافظة.

وأردف : خدمة أهالينا في حلبجة واجبنا ، وخلال زيارتنا إلى محافظة حلبجة الشهر الماضي، وافقنا على جميع الطلبات التي قدمها السادة المحافظ والمسؤولون الإداريون في المنطقة، ونأمل أن نتمكن من ترجمة التزاماتنا إلى واقع ملموس من خلال تقديم أفضل الخدمات، وبما يلبي احتياجات أهالي حلبجة الوطنيين والمضحين.

وختم قائلا  " وكان ستبقى ذكرى شهداء حلبجة وسائر حملات الإبادة الجماعية ضد شعب كوردستان خالدة مخلدة في ذاكرتنا ووجداننا، وعلينا أن لا نسمح مطلقاً لأيٍ كان بأن ينسينا هذه الجرائم وأن يطمس عارها، وعلينا أن نستمر في تذكير الدولة العراقية وسلطات بغداد بضرورة تعويض شعب كوردستان.

 

مجزرة حلبجة الرئاسة العراقية قصر السلام العراق

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العراق.. قصر الرئاسة يتشح بالرايات السوداء لهذا السبب


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