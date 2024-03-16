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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

تصل لـ 1300 جنيه.. صرف منح استثنائية لهذه الفئات بمناسبة شهر رمضان

منح استثنائية تصل
منح استثنائية تصل لـ 3000 جنية

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الكثير من الأفراد في المجتمع، وبناءا على الحاجة الملحة لدعم الفئات الأكثر ضعفا والمتقعادين الذين قضوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن، تم الاعلان عن زيادة جديدة في المرتبات والمعاشات للمتقاعدين لعام 2024.

منحة رمضان  للعاملين بنقابة المحامين

وفي هذا الصدد، أطلق عدد من النقابات العمالية وبعض المؤسسات الحكومية مبادرات عدة لدعم ومساعدة المواطنين، وتقديم الخدمات الضرورية خلال شهر رمضان؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتعزيز الروابط الاجتماعية، في إطار روح التضامن والتعاون المجتمعي خلال الشهر الكريم.

ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، أهم وأبرز المعلومات عن المبادرات والمنح المالية المقدمة للمواطنين من جانب بعض النقابات والمؤسسات الحكومية في شهر رمضان المبارك.

أعلن  نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب عن صرف منحة استثنائية لجميع المستحقين للمعاشات، بقيمة خمسمائة جنيه، في إطار جهود النقابة المستمرة لدعم الأسر الفقيرة وتخفيف العبء المالي عنها خلال الشهر الكريم.

ومن جانبه، زف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، نبأ سار لفئة العمالة غير المنتظمة، حيث أشار إلى أنه من المقرر أن يتلقوا دعمًا ماليًا يبلغ 500 جنيه، كمنحة لشهر رمضان المبارك.

وكان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وافق على صرف مكافأة بقيمة 1300 جنيه للعاملين في القطاعات المختلفة التابعة للمشيخة، باستثناء جامعة الأزهر والتي قد حصلت على دعم مالي مسبق قبل شهر رمضان، حيث ستقدم  «منحة رمضان» والتي تٌقدر بـ1300 جنيه للعاملين في المناطق والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية، سواء كانوا دائمين أو مؤقتين أو متعاقدين بنظام الحصة.  

منحة للعاملين بالسكة الحديد 

وأعلنت النقابة العامة  للعاملين في سكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، تنفيذ المذكرة المُقدمة لصرف منحة بقيمة 750 جنيهًا للعاملين في السكك الحديدية ومترو الأنفاق، إضافة إلى الشركات التابعة، وكذلك للعمال المؤقتين بنظام الـ55 يومًا وذلك تقديرًا للجهود المبذولة من قبل العاملين وتشجيعًا لهم على بذل المزيد من الجهد.

ويتساءل المواطنين خلال هذه الأيام عن موعد صرف المرتبات ، والتي ارتفع البحث عنها خاصة مع بدء شهر رمضان الكريم.

وقد نص قرار وزير المالية الخاص بقواعد زيادة المرتبات وتحديد كيفية حساب العلاوة الدورية والحافظ الإضافية وتحديد الحد الأدنى للأجور.

وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، القرار رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٤ الخاص بصرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالدولة متضمنًا الزيادات الجديدة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية الأخيرة، والتى صدر بشأنها قانون تعجيل العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي.

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وأصدرت وزارة المالية، بيانًا يوضح القواعد التنفيذية التي أصدرها وزير المالية لصرف العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي.

وأكد الوزير أنه سيتم صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارًا من مرتب شهر مارس الحالى والتي تمت زيادتها بنسبة ١٠٪ من الأجر الوظيفى لكل منهم في 29 فبراير الماضي، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتعتبر تلك العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف أول مارس الحالي.

مرتبات شهرى أبريل ومايو

أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات شهرى أبريل ومايو 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، مضيفة أنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

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قال شريف خيرى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أبريل بدءًا من 21 أبريل، والمتأخرات أيام 4، 7، 8 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر مايو بدءًا من 23 مايو، والمتأخرات أيام 8، 9، 12 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

شهر رمضان الظروف الاقتصادية الرواتب المعاشات المعاشات للمتقاعدين منحة رمضان

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