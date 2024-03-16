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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بهذا المرض| تفاصيل

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

حرصت الكاتبة ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، بإعلان تفاصيل مرضها الذي أدى إلي اعتذارها عن عدة أعمال.

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كتبت ياسمين الخطيب:"منذ أيام..هاجمني إلتهاب الأعصاب مجدداً؛ ولأن المصائب لا تأتي فرادى، أخبرني طبيبي أمس بوجوب إعادة عملية تسليك الأربطة بيدي اليمنى، التي نُفحَت بالموهبة وابتُليَت بالعلة في آن، وكُلٌّ من عند الله."

تابعت:"أما ألمي الأكبر فلا طبيب له ولا راقي، إذ اضطررت على إثر حالتي الصحية إلى الاعتذار عن تقديم البودكاست الرمضاني «سرد»، مع العزيز إسلام بحيري، بعد أسابيع من التحضير له على أجنحة الحلم بنجاح عظيم، لم يشأ الله أن يتحقق الآن..وبما شاء رضيت بقلب ساكن تحت مجاري الأحكام."


أضافت ياسمين الخطيب:"خالص اعتذاري لـ «قناة الغد» التي شرفت بالتعاون معها، والتعامل مع إدارتها المتميزة الراقية، ولفريق عمل البرنامج الذي تفانى أعضاءه لإخراج هذا المشروع على أكمل وجه، في مقدمتهم العزيزة مروة الطوخي."


استطردت:"اعتذاري أيضاً للعزيز إسلام بحيري، الذي استمتعت طوال الفترة الماضية بنقاشاتي معه، وعزائي أني أدركت خلالها -رغم اختلافنا الدائم- قبس من نور علمه، الذي سيضيء شاشة الغد قريباً في «يحتمل الصواب»."

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