هيفاء وهبي تستعرض أناقتها ومجوهراتها في أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”، صورها من أحدث جلسة تصوير.

تألقت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت زيا ذا أكمام طويلة جمع بين اللون الكحلي والبينك والأسود مع بنطلون بنفس الألوان، ونسقت معهما بالطو متوسط الطول باللون الأسود.

واستعرضت مجوهراتها الماسية التي تجمع بين اللون الذهبي والموڤ اللامع، وحرصت على إظهار جمالها بخصلات الشعر المموجة والمكياچ الجريء المائل للألوان الترابية.

يذكر أن المنتج السينمائي أنور البعثي أعلن عن بدء تصوير فيلم "أرض جنهم"، بطولة هيفاء وهبي، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وعبير صبري، تأليف عمرو عاصم، سيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محيي، وذلك في حي المقطم بالقاهرة.

وتدور أحداث فيلم "أرض جهنم" في إطار من التشويق والإثارة والكوميديا في فترة التسعينيات، وتقدم هيفاء وهبي شخصية جديدة تفاجئ الجمهور.

يستغرق تصوير الفيلم ما بين 4 و6 أشهر، خاصة أن التصوير سيكون في عدة دول وهي مصر، ولبنان، وفرنسا، ومن المفترض أن يتم عرض الفيلم في مصر والدول العربية في نهاية 2024.