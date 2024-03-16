صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي لأكثر من 31 ألفا

ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي 7 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة حيث وصل منها للمستشفيات 63 شهيد و 112 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

جاء ذلك في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 162 على قطاع غزة، الصادر عن وزارة الصحة في غزة.

وقالت الوزارة أيضا، إن عدد من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأشارت إلي ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 31553 شهيد و 73546 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.