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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التضامن تحصر خسائر حريق ستوديو الأهرام لصرف التعويضات.. فيديو

الحادث
الحادث

بدأت د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي القيام بتشكيل لجنة لحصر التلفيات والخسائر بموقع حريق ستوديو الأهرام لتحديد القيمة المالية التعويضات. 

وكان أحد أوناش الحماية المدنية في الجيزة، تعرض لسقوط وانقلاب أثناء مباشرة عمليات إطفاء حريق استديو الأهرام في العمرانية، حيث فصلت الأجهزة المعنية الكهرباء والغاز عن العقارات المحيطة بـ حريق ستديو الأهرام في الجيزة، حتى الانتهاء من عمليات إخماد الحريق والتبريد.

امتدت النيران إلى واجهة عقار مجاور لحريق ستديو الأهرام في الجيزة، وتحاول الحماية المدنية بالجيزة السيطرة على النيران وإخمادها، حيث وصلت النيران التي ارتفعت للسماء إلى بعض الشرفات المتواجدة في عقار مجاور لـ استديو الأهرام في العمرانية بالجيزة.

وتمكنت أجهزة الحماية المدنية من إطفاء النيران بواجهة العقار.

تفاصيل جديدة في حريق ستديو الأهرام

وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن اليوم كان آخر أيام التصوير الذي انتهى قبل ساعات قليلة من نشوب الحريق. 

وأخلت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع قوات الإنقاذ النهري ستوديو الأهرام من عدد من العاملين والفنيين به بعد اندلاع النيران بداخله، حيث تبين التهام مكان تصوير داخل الاستديو.

وأفاد عدد من شهود العيان المجاورين لموقع حريق استوديو الأهرام أن الحريق اشتعل في عدد من لوكيشنات التصوير لمسلسلات رمضان، منها مسلسل “المعلم” بطولة الفنان مصطفى شعبان.

ودفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بـ 5 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق ستوديو الاهرام بمنطقة العمرانية، ثم تم تدعيم مسرح الحادث بأكثر من 10 سيارات أخرى.

واندلع حريق هائل في ستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة، وتصاعدت ألسنة اللهب إلى عنان السماء، حيث وجه اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص. 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا باندلاع حريق هائل في منطقة العمرانية، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإطفاء وخزان مياه للسيطرة على ألسنة اللهب. 

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة أن النيران اندلعت باستوديو الأهرام، وانتشرت بسرعة كبيرة نتيجة وجود الديكورات والمعدات داخل مواقع التصوير بالاستوديو.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا حول استوديو الأهرام بالجيزة بعد اندلاع حريق كبير فيه لمساعدة قوات الحماية المدنية على السيطرة عليه، كما قام رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة بعمل تحويلات مرورية فى محيط الحريق.

تحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، حيث تجرى فرق الحماية المدنية عمليات التبريد ومحاولة منع تجدد النيران، وانتدبت فرق الأدلة الجنائية لموقع الحريق لمعاينة أسباب اشتعال النيران في استديو الأهرام.

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