صور جثامين شهداء ارتقوا في مجازر الاحتلال.. صلاة جنازة جماعية

أدى مواطنون فلسطينيون صلاة الجنازة على جثامين شهداء ارتقوا في مجازر الاحتلال التي ارتكبها في وسط قطاع غزة خلال الساعات الماضية، وفق ما ذكرت وكالة صفا الفلسطينية.

وجمع المشيعون جثامين الشهداء بشكل جماعي في عربات وصلوا عليهم.



وارتقى 49 شهيدا في قصف إسرائيلي على مناطق وسط قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وقالت وزارة الصحة بغزة ان الاحتلال ارتكب 7 مجازر جديدة بالقطاع وصل منها للمستشفيات 63 شهيدا و112مصابا في 24 ساعة.



وذكرت وزارة الصحة بغزة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 31553 شهيدا و73546 مصابا منذ 7 أكتوبر.