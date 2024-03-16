أتلتيكو مدريد يعلن إصابة ماريو هيرموسو وغيابه عن مواجهة برشلونة

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، نتيجة الكشوفات الطبية التي خضع لها ماريو هيرموسو مدافع النادي وصرح في بيان رسمي، أصدره اليوم السبت، أن هيرموسو يعاني من إصابة عضلية في فخذه الأيسر، بحسب الفحوصات الطبية التي خضع لها.

وأشار النادي الإسباني، إلى أن قلب دفاع أتلتيكو مدريد سيبدأ في تلقي جلسات العلاج الطبيعي.

وبذلك تأكد غياب ماريو هيرموسو عن أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني.

ويلتقي أتلتيكو مدريد مع نظيره برشلونة، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب "الليجا" برصيد 55 نقطة، بينما يقع برشلونة في المركز الثالث برصيد 61 نقطة.