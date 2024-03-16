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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتقادات حادة للاحتلال الإسرائيلي داخل الكونجرس الأمريكي.. وإدارة بايدن تدرس الرد

صدى البلد

قال السيناتور كريس فان هولين، إن تجاهل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتحذيرات الرئيس الأمريكي جو بايدن يجعل الولايات المتحدة تبدو عاجزة، وفق ما ذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية.

ودعا كريس فان هولين عضو الكونجرس الأمريكي، إدارة بايدن إلى استخدام أدوات أخرى لترجمة التحذيرات الموجهة لإسرائيل بشكل فعال.

من جانبه قال السيناتور بيرني ساندرز عضو الكونجرس الأمريكي إن هناك غضب عالمي تجاه حكومة نتنياهو اليمينية التي تسببت في تجويع مئات آلاف الأطفال بغزة.

وذكر السيناتور بيرني ساندرز للشبكة أنه لا يمكننا الاستمرار في تمويل آلة حرب نتنياهو.

وأوردت شبكة NBC عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البيت الأبيض يدرس الرد إذا تحدت إسرائيل تحذير بايدن من غزو رفح دون حماية المدنيين.

ونقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم نصحنا إسرائيل بتجنب عملية  واسعة برفح واستبدالها بمهام أكثر استهدافا للمسلحين.

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