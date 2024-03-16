بإطلالة رياضية.. نسرين طافش تشارك جمهورها صورة أثناء ممارسة اليوجا

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، صور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت نسرين في الصور بإطلالة رياضية من إحدى صالات الرياضية حيث ارتدت بنطلون ليجن اسود وتيشرت رياضي باللون الوردي وكتبت عليها حان الآن وقت اليوجا.

وظهرت نسرين طافش ، مجددا بعد الغياب عن دراما رمضان هذا العام، سواء في مصر أو سوريا، وذلك بعدما اعتذرت عن أكثر من عمل سوري منها الجزء التاني من مسلسل "كسر عظم"، و"تحت الرماد" الذى أصبح اسمه "مسار اجباري" إضافة إلى أكثر عمل في مصر تم عرضها في موسم "الأوف سيزون".