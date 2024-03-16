لسد الفجوات المتبقية.. رئيس الموساد يستأنف مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة غدا

من المتوقع أن يستأنف رئيس الموساد الإسرائيلي، دافيد برنياع، محادثات وقف إطلاق النار بغزة مع قطر ومصر بالدوحة غدا الأحد.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن يستأنف برنياع محادثات وقف إطلاق النار في غزة مع رئيس وزراء قطر ومسؤولين مصريين في الدوحة غداً الأحد.

وأوضح المصدر أن المناقشات ستغطي الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحماس بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار، بما في ذلك عدد السجناء الفلسطينيين الذين يمكن إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية لغزة.

كما لفت المصدر لوكالة "رويترز"، إلى أن الاجتماع غداً هو "رد مباشر" على أحدث مقترح من حماس.

وكان الوسطاء يأملون في التوصل إلى هدنة مدتها ستة أسابيع قبل بدء شهر رمضان في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن عقبات وقفت حائلًا دون الوصول لأي اتفاق.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في وقت سابق، أن "وفداً إسرائيلياً سيصل قريباً قطر بعد أن قدمت حماس تنازلات في محادثات وقف إطلاق النار".