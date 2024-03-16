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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. احتفالات وزارة الداخلية بـ يوم المجند 2024

صدى البلد

نظمت الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن بقطاع قوات الأمن بوزارة الداخلية احتفالا بمناسبة يوم المجند 2024 بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية.

 وتضمن الاحتفال بعض العروض والبيانات العملية فى جميع المهام الأمنية التى أظهرت مُجمل عمليات التدريب التى يحصل عليها المجندين وقدرتهم على إستيعاب أحدث الأساليب التدريبية والكفاءة القتالية العالية التى تمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية ، لبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين والحفاظ على أمن وإستقرار البلاد.

كما تضمن الإحتفال استعراض الأهداف الإستراتيجية التى تم تحقيقها خلال العام التدريبى الحالى ، وما تم إنجازه فى مجال التدريب والتأهيل، إلى جانب استعراض ملامح الاستراتيجية التدريبية المزمع تحقيقها خلال المرحلة المقبلة بما يتماشى مع طبيعة العمل الأمنى والتضحيات التى يقدمها رجال الشرطة فى حماية الوطن.

واختتمت فعاليات الاحتفال بتسليم شهادات التقدير للمتميزين فى الرماية القتالية ومجالات العمل الأمنى المختلفة.

يأتي ذلك فى إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية بالإهتمام بالمجندين باعتبارهم أحد أهم الركائز الأساسية فى منظومة العمل الأمنى.

 

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استقرار البلاد الكفاءة القتالية رجال الشرطة عمليات التدريب قطاع قوات الأمن مجال التدريب وزارة الداخلية

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