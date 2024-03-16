وفد إسرائيلي يتوجه إلى الدوحة غدا لاستئناف مفاوضات الهدنة بغزة

ذكرت وكالة رويترز للأنباء، اليوم السبت، أن رئيس الموساد الإسرائيلي، دافيد برنياع، سوف يلتقي رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن في الدوحة، غدا في إطار استئناف مفاوضات غزة الرامية إلى بحث الاتفاق على وقف إطلاق النار.

وبحسب الوكالة، فإن المباحثات تضم مسؤولين مصريين وتتمحور حول الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحماس في مفاوضات وقف إطلاق النار.

كما تشمل المباحثات عدد الأسرى الفلسطينيين الذين قد يتم إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية للقطاع.