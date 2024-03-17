أقل سعر دولار في البنوك اليوم 17-3-2024

سجل أدني سعر دولار أمام الدولار مقابل الجنيه نحو 47.7 جنيه للشراء و 47.8 جنيه للبيع، اليوم الأحد الموافق 17-3-2024.

وبحسب ما ذكره تقرير مصرفي فقد بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه، هذه القيمة، في عدد من البنوك من بينها " ميد بنك، التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي،البركة، الكويت الوطني، المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربي".

استقرار الدولار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات داخل البنوك العاملة بالسوق المصرية والبالغ قوامها 39 بنكا حكوميا وخاصا مع بداية تعاملات اليوم.

سعر البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 47.77 جنيه للشراء و 47.87 جنيه للبيع.

ثاني أقل سعر

وبلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.75 جنيه للشراء و 47.85 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد، الإسكندرية، مصرف أبوظبي الإسلامي".

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.79 جنيه للشراء و 47.89 جنيه في بنك مصر.

سعر البنوك الأخري

ووصل متوسط سعر الدولار في البنوك الأخرى نحو 47.8 جنيه للشراء و 47.9 جنيه للبيع في بنوك " الشركة المصرفية سايب، المصري الخليجي، كريدي أجريكول، القاهرة،HSBC، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي".

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.9 جنيه للشراء و 48 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

أعلي سعر

ووصل أعلي سعر دولار في البنك العربي الإفريقي الدولي مسجلا 48.4 جنيه للشراء و 48.5 جنيه للبيع.

يواجه الدولار في مصر تحديًا الأصعب من نوعه بعد مرور قرابة الـ10 أيام على قرارات البنك المركزي والتي بمقتضاها تم تصحيح مسار النقد الأجنبي داخل البلاد؛ أمام الجنيه والذي ارتفع مركزه نسبيا رغم تراجع قوته الشرائية.

الحرب على السوق السوداء

حرب البنك المركزي والتي شنتها الكيانات الرقابية والمصرفية؛ على الأسواق السوداء خلال الأسابيع القلائل الماضية والتي تسببت في تهاوي سعر الصرف الأجنبي في السوق الموازي إلى أكثر من 30% بعدما وصلت قيمته إلي ما يقارب من 150% من السعر الرسمي داخل البنوك أي بما يمثل ضعفي القيمة الحقيقية له، ليكسر الدولار بذلك على سبيل المثال حاجز الـ74 جنيه.

مع احتدام مواجهة البنك المركزي مع الأسواق السوداء والتي حسمت نتائجها للجهاز المصرفي خصوصا مع إتمام صفقة الاستثمار الأجنبي بين مصر ودولة الإمارات لضخ استثمارات بقيمة بلغت 150 مليار دولار تم التحصل منها علي 35 مليار دولار مقسمة بين 15 مليار دولار بعد أسبوع من إتمام الصفقة و 20 مليارا أخري سيتم التحصل عليها خلال إبريل المقبل بحسب الاتفاق

عززت المبالغ من قدرات الجهاز المصرفي المصري علي الإجراءات الخاصة بتحرير سعر الصرف الأجنبي ووصوله من 30.84 دولار في المتوسط ليصل حاليا لـ 49.34 دولار كقيمة حقيقية وعادلة داخل الأسواق أي بزيادة تقترب من 15% رسميا علي الرغم من تأثره علي قيمة الجنيه التي فقدت مابين 15 -20% علي الأقل من قوته.

في اليوم الأول اللاحق لقرارات البنك المركزي أي يوم الخميس الماضي وصل سعر الدولار في البنوك لنحو 50.5 جنيه في المتوسط مقابل هبوطه في السوق الموازي مقدار اقترب من 100% من قيمته قبل التعويم أي 74.5 جنيه؛ ليصل حاليا لأقل من 48 جنيه وربما 47 جنيه في بعض الأحوال.

تهاوي سعر الدولار داخل السوقين الرسمي والموازي

ومع مرور أكثر من أسبوع، استمر تهاوي سعر الدولار داخل السوقين الرسمي والموازي مقدار تراوح بين 2.7 قرشا داخل البنوك ليصبح 47.77 جنيه للشراء و 47.87 جنيه للبيع في المتوسط وطبقا للسعر المعلن من البنك المركزي؛ بينما سجل ما بين 47 و 48 جنيه كأعلي قيمة له.