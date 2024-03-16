عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يديعوت أحرونوت: خطاب تشاك شومر بشأن نتنياهو أصاب اللوبي المؤيد لإسرائيل بالصدمة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، إن خطاب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، يوم الخميس، والذي دعا فيه إلى استبدال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، صدم بشدة اللوبي المؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة "إيباك".

من جهتها، ردت "إيباك" بحذر وفتور، ودون الإشارة إلى اسم شومر، وقالت "إيباك" إن "إسرائيل دولة ديمقراطية، تقرر مصير قادتها من خلال الانتخابات"، لكن لا شك أن كلمات شومر فاجأت المنظمة، وفقا للصحيفة.

وفي وقت سابق، ، دعا شومر إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، مشيراً إلى المخاوف بشأن قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسط الصراع المستمر مع غزة.

ووجه شومر، وهو شخصية بارزة في السياسة الأمريكية وأرفع مسؤول يهودي في الولايات المتحدة، توبيخًا شديد اللهجة لنتنياهو، متهمًا إياه بإعطاء الأولوية للبقاء السياسي على المصالح الفضلى لإسرائيل. وشدد الزعيم الديمقراطي على أن ضم نتنياهو لمسؤولين يمينيين متطرفين في حكومته وتسامحه مع سقوط ضحايا من المدنيين في غزة يهدد بتحويل إسرائيل إلى دولة منبوذة على الساحة الدولية.

تشاك شومر مجلس الشيوخ الأمريكي استبدال نتنياهو اللوبي المؤيد لإسرائيل إيباك الولايات المتحدة إسرائيل إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

4 عمارات في ساعتين| شاهد عيان يكشف سببًا مثيرا لـ حريق استوديو الأهرام

بعد وفاة حبيبة الشماع| ماذا قال سائق أوبر المتهم: "رشيت معطر.. وقفلت الزجاج"

صراع مع المرض اللعين .. الموت يفجع نجم مسرح مصر

مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

راتب خيالي يزيد سنويًا | 3 أسباب لتجديد عقد طاهر محمد طاهر 3 مواسم في الأهلي

سقوط كونتينر من فوق تريلا على طريق شبرا بنها الحر دون إصابات

ترشيحاتنا

زراعة عين شمس : منافذ لبيع اللحوم والسلع الأساسية بالكلية بأسعار مخفضة

حجازي يقود تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الفتح بالدوري السعودي

شيخ العرافين يصدم شيرين رضا: «خبطتي راجل بعربيتك في أمريكا وجيتي على مصر»

بمشاركة مصطفى محمد | نانت يخسر بثلاثية على يد ستراسبورج بالدوري الفرنسي

شيرين رضا: «أحلام شكلها فاضية معندهاش حاجة تعملها».. فيديو

لو طلع دم يبقى حرام .. علي جمعة يكشف حكم الدين في التاتو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجمهور هاجمها بسببه .. أعراض مرض أروى جودة

مسلسلات رمضان 2024| طرح البوسترات الفردية لمسلسل "فراولة"

خبيرة أبراج تتوقع الكارثة | ماذا حدث بـ حريق أستوديو الأهرام

بـ فستان مجسم | شمس الكويتية تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

فيديو

منع نجوى فؤاد من الحركة وهذه أمنياتها بعد التاريخ الفني الطويل.. فيديو

سالى عبد السلام تروى أسباب عدم قبولها بالتلفزيون.. فيديو

وزارة التعليم توضح حقيقة صدور قرار بتخفيف مناهج الترم الثاني

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ