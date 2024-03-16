يديعوت أحرونوت: خطاب تشاك شومر بشأن نتنياهو أصاب اللوبي المؤيد لإسرائيل بالصدمة

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، إن خطاب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، يوم الخميس، والذي دعا فيه إلى استبدال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، صدم بشدة اللوبي المؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة "إيباك".

من جهتها، ردت "إيباك" بحذر وفتور، ودون الإشارة إلى اسم شومر، وقالت "إيباك" إن "إسرائيل دولة ديمقراطية، تقرر مصير قادتها من خلال الانتخابات"، لكن لا شك أن كلمات شومر فاجأت المنظمة، وفقا للصحيفة.

وفي وقت سابق، ، دعا شومر إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، مشيراً إلى المخاوف بشأن قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسط الصراع المستمر مع غزة.

ووجه شومر، وهو شخصية بارزة في السياسة الأمريكية وأرفع مسؤول يهودي في الولايات المتحدة، توبيخًا شديد اللهجة لنتنياهو، متهمًا إياه بإعطاء الأولوية للبقاء السياسي على المصالح الفضلى لإسرائيل. وشدد الزعيم الديمقراطي على أن ضم نتنياهو لمسؤولين يمينيين متطرفين في حكومته وتسامحه مع سقوط ضحايا من المدنيين في غزة يهدد بتحويل إسرائيل إلى دولة منبوذة على الساحة الدولية.