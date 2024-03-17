الصين في ذعر بسبب تخلفها عن سباق الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل

كشفت تقارير أن عددًا من الباحثين في الصين قد حذروا رئيس مجلس الدولة، لي تشانغ من أن الصين تتخلف عن الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي بسبب اعتماد البلاد الكبير على التكنولوجيا الأمريكية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وأبلغ باحثون في أكاديمية بكين للذكاء الاصطناعي رئيس مجلس الدولة الصيني من أن الدولة تواجه "نقصًا خطيرًا في الاكتفاء الذاتي" في بناء الذكاء الاصطناعي الخاص بها، حسبما ذكرت صحيفة “جنوب الصين الصباحية”.

ويقال إن شركات الذكاء الاصطناعي المحلية تعتمد بشكل مفرط على نظام Llama الخاص بـ ميتا، وهو عبارة عن نماذج مفتوحة المصدر من نماذج اللغات الكبيرة التي استخدمها المطورون لتدريب خدمات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT ومنافسيها.

وفي الوقت نفسه، فإن القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على تصدير تكنولوجيا أشباه الموصلات إلى الصين تعني أن الشركات كافحت من أجل إنشاء رقائق قوية بما يكفي لدعم حاملي شهادات الماجستير المحلية التي تتمتع بنفس القدرات التدريبية التي تتمتع بها نماذج نظام Llama .

وتتسابق الصين للتنافس مع وادي السيليكون على هيمنة الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، في حين أكدت الحكومة على أهمية الاعتماد على الذات في العلوم والتكنولوجيا، لكن قادة التكنولوجيا يخشون اتساع الفجوة مع الولايات المتحدة.