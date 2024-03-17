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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مفاجأة.. سيف زاهر يكشف طلب خاص من حسام حسن لحراس مرمى المنتخب

صدى البلد

نشر الإعلامي سيف زاهر تصريحات نجم منتخب مصر أبو جبل من معسكر المنتخب استعدادًا لـ كأس العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال أبو جبل إن حسام حسن أسطورة وبيساعدنا كتير في التدريب، وبيطلب مننا كحراس المشاركة في بناء الهجمة.

ويواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن تدريباته باستاد القاهرة ، استعدادا لبطولة كأس العاصمة الإدارية التي تضم منتخبات مصر و كرواتيا و تونس و نيوزيلندا في الفترة من ١٨ إلى ٢٦ مارس الجاري ، حيث يبدأ منتخب مصر مبارياته يوم ٢٢ بمواجهة نيوزيلندا ، ومنتخب تونس أمام كرواتيا على أن يلعب الخاسران على المركز الثالث يوم ٢٥ ، بينما يتقابل الفائزان يوم ٢٦ على لقب البطولة .

وبدأ مران منتخب بتدريبات بدنية ثم جمل فنية وتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب وتسديد على المرمى .

حضر مران منتخب مصر أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة.

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