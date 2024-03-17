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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

من وحي مسلسل بابا جه.. طرق تحسن المهارات اللغوية للطفل بقصة قبل النوم

بابا جه
بابا جه

تصدر النجم أكرم حسني بوستر مسلسل بابا جه مع 18 طفل وطفلة، ليكون أول مسلسل يجمع هذا العدد من المواهب الصغيرة التي يراهن عليها أكرم في مسلسله الرمضاني.

وكان قد ظهر الفنان أكرم حسنى وهو يحكى حدوتة قبل النوم لطفلته، فى إحدي حلقات المسلسل، ومن وحى المسلسل تحاور موقع صدى البلد، مع نفين مسعود، أخصائي التخاطب عن المهارت اللغوية للأطفال.

طرق تحسن المهارات اللغوية للطفل بقصة قبل النوم

 

وقالت مسعود، يمكنك تحسين مهارات اللغة لدى الطفل من خلال قراءة قصة قبل النوم له، هنا بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك في ذلك:

اختر قصة مناسبة: اختر قصة تكون مناسبة لعمر ومستوى فهم الطفل. يجب أن تكون القصة مشوقة وممتعة بحيث يكون الطفل مستعدًا للاستماع والمشاركة.

الاستماع الفعال: أثناء قراءة القصة، حاول أن تكون متفاعلًا مع الطفل. اجعل القراءة تجربة تفاعلية عن طريق طرح أسئلة وتشجيع الطفل على التعليق والمشاركة في الأحداث والشخصيات.

توسيع المفردات: استغل الفرصة لتوسيع مفردات الطفل من خلال توضيح المعاني الجديدة وشرح الكلمات غير المألوفة. يمكنك أيضًا تكرار الكلمات الجديدة واستخدامها في جمل لمساعدة الطفل على فهمها واستخدامها في المستقبل.

تنمية القراءة الصحيحة: قم بقراءة القصة بوضوح وتنويع وتعبير. هذا يساعد الطفل على استيعاب الأصوات والنغمات المختلفة وتعلم نطق الكلمات بشكل صحيح.

تنمية الخيال والإبداع: بعد الانتهاء من القصة، قومي بمناقشتها مع الطفل. اسأله عن رأيه في القصة واستفسر عن الأحداث والشخصيات وما إذا كان لديه أفكار أخرى حول القصة،هذا يشجع الطفل على التفكير الإبداعي وتنمية خياله.

الاستمرارية: حاول قراءة القصص بشكل منتظم قبل النوم، هذه الروتين يساعد الطفل على تطوير حب القراءة واللغة بشكل عام.

من الجيد أن تتذكر أن تحسين مهارات اللغة يتطلب الصبر والاستمرار، قم بتوفير بيئة داعمة ومحفزة للطفل للاستمتاع بالقراءة وتعلم اللغة.

مهارات اللغة الاستماع الفعال القراءة الصحيحة النوم تحسين مهارات اللغة حب القراءة الطفل ​​​​​​​health

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