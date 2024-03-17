دعاء يوم 7 رمضان.. يشرح صدرك ويريح قلبك وبالك

دعاء يوم 7 رمضان أصبح دعاء يوم 7 رمضان محل بحث الكثيرين عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك يوم 7 رمضان، والدعاء سلاح المؤمن القوي، وهو من أفضل البعادات والطاعات فقال الله عز وجل ادعونى استجب لكم، فعلينا ان ننتهز رمضان بأوقاته العطرة وندعو الله بكل ما نتمنى لعل تصيبنا نفحة لا نشقى بعدها ، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء يوم 7 رمضان .

دعاء يوم 7 رمضان

(اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ في الدنيا والآخرةِ اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي اللهمَّ استُرْ عوراتي وآمِنْ روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي).

دعاء يوم 7 رمضان مكتوب

يا فارج الغم اجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا.

اللهم ألهمنا في أمرنا الصواب، ويسر لنا في كل مسألة جواب.

اللهمّ لا سهل إلّا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا. اللهمّ لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين.

يا سامع كل شكوى وكاشف كل كرب أدعوك يا إلهي دعاء من اشتدت به فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به إلا منك.

(دَعَواتُ المَكروبِ: اللَّهمَّ رَحمَتَكَ أرْجو، فلا تَكِلْني إلى نَفْسي طَرْفةَ عَيْنٍ، أصْلِحْ لي شَأْني كُلَّهُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ).

(دعوةُ ذي النُّونِ إذ هوَ في بَطنِ الحوتِ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ).

(اللهمَّ إنِّي أسْألُكَ بأنَّ لكَ الحَمدَ لا إلَهَ إلَّا أنتَ، المنَّانُ، بَديعُ السَّمواتِ والأرْضِ، ذا الجَلالِ والإكْرامِ، يا حَيُّ يا قَيُّومُ، إنِّي أسألُكَ).

(اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ، وربَّ العرشِ العظيمِ، ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ، أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ، مُنزِلَ التَّوراةِ، والإنجيلِ، والفُرقانِ، فالقَ الحَبِّ والنَّوى، أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه، أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ، وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ، اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ).

دعاء يوم 7 رمضان يريح قلبك ويشرح صدرك

يارب اسعدني بكل ما هو جميل من عندك اللهم اكتب لي السعادة الدائمة، و ابتسامة لا تغيب و قلب لا يحزن.

اللهم ارزقنا خير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وارزقنا العفة والأمانة والرضا واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك.

اللهم طهر ايامي القادمه من كل ضيق وعسر وافتح لي ابواب السعاده واليسر.

اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم سخر لنا من الأقدارأجملها ومن السعادة أكملها ومن الأمور أيسرها ومن الخواطر أوسعها ومن حوائج الدنيا ما يرضيك عنا.

اللهم يا كريم افتح لنا أبواب السعاده وأجعل يومنا يجلب لنا الخير وزياده صباحكم جميل.

الغيث يجلب السعاده للنفوس كما يسعد الارض فترتوي منه فقلوبنا طين وزرعها الذكر وثمرتها السعاده اللهم كما احييت الارض بخيرك فأحيي قلوبنا بذكرك وشكرك.

إذا كان ذكره يجلب لك السعادة ويفرج الكروب ويجلب لك الخير فكيف برؤيته يوم القيامة اللهم إنا نسألك رؤيتك في الجنة.

اللهم ازرع في أرواحنا طمأنينة لاتغادرنا أبدا واجعل ل أهدافنا تتحقق نور قلوبنا بطاعتك ورضاك أسعدنا بما تمنينا وقل لأحلامنا كوني اللهم صباحا تتغير به أقدرانا للأفضل وأشرقت الأرض بنور ربها ف الحمدلله صباح جديد بيوم أجمل لقلوبكم الطاهرة.