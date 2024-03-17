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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مضبوطات ب700 ألف جنيه.. سقوط 3 عاطلين يتاجرون فى المخدرات بدمياط

المتهمين
المتهمين

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة متجرى المواد المخدرة.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية متخذين من دائرة مركز شرطة دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى. 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بدائرة القسم .. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 75 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – بندقية آلية – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات – ميزان حساس). 

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (700 ألف جنيه ) تقريباً.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام المخدرات المواد المخدرة بندقية خرطوش تكوين تشكيل عصابي

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