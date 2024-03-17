قطعوا الكهرباء عنها.. القبض على المتهمين بسرق محطة مياه كوم أمبو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن انقطاع التيار الكهربائي عن محطة مياه إحدى القرى بدائرة مركز شرطة كوم أمبو نتيجة الشروع فـى سرقة الكابل الكهربائى المغذى للمحطة مما تسبب فى تعطل إمدادات المياه بها.

بالفحص والاستعلام من الجهات المعنية أفادوا بحدوث تلف بالكابل الكهربائى المغذى للمحطة نتيجة الشروع فى سرقته.

توصلت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن أسوان إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" - جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة كوم أمبو).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" – سلاح أبيض) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.