الأونروا: تسليم المساعدات إلى غزة برًا الطريق الأكثر فعالية وأمانًا

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن تسليم المساعدات إلى قطاع غزة برًا هو الطريق الأكثر فعالية وأمانًا، لافتة إلى أن وصولها المستدام دون عوائق مسألة حياة أو موت.

وأوضحت الأونروا في وقت سابق، أن واحدا من بين كل ثلاثة أطفال دون سن الثانية في شمال غزة يعاني الآن من "سوء التغذية الحاد"، لافتة إلى أن المجاعة تلوح في الأفق.

وأكدت أن “سوء التغذية لدى الأطفال ينتشر بسرعة ويصل إلى مستويات غير مسبوقة في غزة”.

وبعد مرور أكثر من خمسة أشهر على الحرب الإسرائيلية في غزة، أصبح جزء كبير من القطاع في حالة خراب مع نزوح معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ومواجهتهم أزمة إنسانية كبيرة، حسبما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

ودعت الدول الغربية إسرائيل إلى بذل المزيد من الجهود للسماح بدخول المساعدات، إذ قالت الأمم المتحدة إنها تواجه "عقبات هائلة"، بما في ذلك إغلاق المعابر والتدقيق المرهق والقيود على الحركة والاضطرابات داخل غزة.