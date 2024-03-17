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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

20 صورة ترصد انطلاق مسابقة أوائل الطلبة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية في المدارس

مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة

شهدت المدارس اليوم تصفيات مسابقة أوائل الطلبة ( الموسم الثالث) للمرحلتين الابتدائية والإعدادية لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بالتعاون مع حزب مستقبل وطن. 

تعقد تصفيات مسابقة أوائل الطلبة ( الموسم الثالث) للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية ، في جميع الإدارات التعليمية اعتباراً من اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٣/١٧ ولمدة خمسة أيام ، على أن ترسل الإدارة التعليمية اسم المدرسة الفائزة للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية.

وفي القاهرة .. يتم تصفية القطاعات على حدة بالمناطق الأربعة اعتباراً من يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٥ ولمدة خمسة أيام أيضاً ويتم إرسال المدرسة الفائزة ، ثم تتم التصفيات على مستوى القاهرة بقاعة الإجتماعات بديوان عام المديرية فى أوائل الشهر المقبل لتصعيد مدرسة فائزة على مستوى المرحلتين الإبتدائية والإعدادية .

جدير بالذكر أن ، مسابقة أوائل الطلبة ( الموسم الثالث) للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية تأتى وفقا لبروتوكول التعاون بين وزارة  التربية والتعليم والتعليم الفنى وحزب مستقبل وطن ، حيث تم وضع آليات ضوابط تفعيل مسابقة أوائل الطلبة 2024 لتنفيذ المسابقة بجميع الإدارات التعليمية.

ووضعت امتحانات مسابقة أوائل الطلبة ( الموسم الثالث) للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية ، فى المواد التخصصية أضافة إلى سؤال فى المشروعات القومية وذلك من قبل موجهى المواد الدراسية بالإدارات التعليمية و موجهى عموم المواد الأساسية بالمديرية.

تهدف مسابقة أوائل الطلبة ( الموسم الثالث) للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية إلى : تشجيع الطلبة على التفوق العلمى وتقوية روح التنافس المبنى على معايير تتسم بالشفا فية والنزاهة والموضوعية وتنمية روح الولاء والإنتماء لدى الطلاب والتنافس الشريف فى المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب.

وتقدم مسابقة أوائل الطلبة ( الموسم الثالث) للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية ، العديد من الفوائد منها العمل على زيادة ربط الطلاب بعملية التعليم وأنشطته و مساعدتهم على بلورة أهدافهم وتطويرها. 

مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة

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