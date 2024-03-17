أشهر أطباق نيبال.. طريقة عمل دجاج التشويلا

قدمت منى لامسال، قرينة سفير جمهورية نيبال بالقاهرة، طريقة ومقادير عمل “دجاج التشويلا”، على الطريقة النيبالية.





وأوضحت منى لامسال خلال استضافتها مع الإعلامية شيرين سليمان مقدمة برنامج مطبخ ست الستات، المذاع على قناة صدى البلد، عن مكونات عمل “دجاج التشويلا” والتي جاءت على النحو التالي:

كيلو أوراك دجاج مخلية

زيت صويا

ثوم مفروم

كرات متقطع

كمون

ملح

فلفل أسود

زنجبيل مفروم

بابريكا

فلفل حار مطحون

بذور حلبة

كركم

زيت خردل

وتابعت قرينة سفير جمهورية نيبال بالقاهرة، أن “دجاج التشويلا” من أشهر أطباق الدجاج المشوي في نيبال.