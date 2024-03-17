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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد أستوديو القاهرة.. حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ|القصة الكاملة

حريق هائل في مجمع
حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ

بعد أقل من 48 ساعة على حريق استوديو القاهرة الهائل الذي تسبب في خسائر مادية فادحة تقدر بملايين الجنيهات، شب حريق آخر في مول تجاري شهير بمنطقة مجمع البنوك في شارع التسعين بالتجمع الخامس ظهر اليوم، الأحد.

وتصدرت منطقة التجمع الخامس التريند بعدما تداول الكثير من المواطنين صورًا وفيديوهات توثق حجم الحريق الذي اشتعل في الطابق الأخير من المول، ما ساعد على تصاعد النيران والأدخنة من المبنى.

على الفور، تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعدما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع انتشارها في المناطق المجاورة. 

وبالفعل تمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، بعدما قامت سيارات الإطفاء بدورها. 

سبب مفاجئ

وكشفت التحريات الأولية حول الواقعة أن الحريق اندلع في الطابق الثالث من المبنى بسبب ماس كهربائي، ولم يتم تأكيد هذا السبب حتى الآن.

وتساءل المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي متعجبين مما يحدث في مصر من حرائق قائلين: "ماذا يحدث في مصر؟!". 

يذكر أن هذا الحريق يُعد الاندلاع الثاني للنيران في مقدرات مصر الهامة، حيث شهدت مصر قبل ما يزيد قليلًا على 24 ساعة حريقا هائلا في استوديو الأهرام وعدد من العقارات المجاورة له بمنطقة الجيزة، ولم يتم جزم السبب وراء نشوبها بعد، لكن المواطنين وشهود العيان يرجحون أن السبب مشهد تمثيلي في مسلسل “المعلم” تم استخدام الشماريخ به.

وأشاروا إلى أن كثرة الأشجار والنخيل المحيطة بمباني الاستوديو ساعدت في سرعة انتشار النيران في الأجزاء المجاورة. 

وبعدما تمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق بعد عدة ساعات من اندلاعه، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرف عمليات النجدة بتجدد النيران مرة أخرى في أحد العقارات المتضررة من حريق استوديو الأهرام. 

وبالفحص والمعاينة، تبين أن النيران تجدد اشتعالها بالفعل في أحد العقارات المتضررة ولكن بشكل محدود، وتم السيطرة عليه ومنع امتداده لعقارات مجاورة.

حريق أستوديو القاهرة مول تجاري شهير مجمع البنوك شارع التسعين التجمع الخامس

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