رئيس جامعة القاهرة يترأس اجتماع تفعيل مكتب النزاهة العلمية وتعزيز كفاءة عمل لجان أخلاقيات البحث العلمي

ترأس الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا موسعًا مع عمداء الكليات ومنسقي اللجان المعنية، بحضور الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، لمناقشة آليات تفعيل دور مكتب النزاهة العلمية بالجامعة وتعزيز كفاءة عمل لجان أخلاقيات البحث العلمي، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لترسيخ مبادئ النزاهة والأمانة العلمية والارتقاء بجودة البحث العلمي وفقًا لأفضل المعايير الدولية.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجامعة الرؤية المؤسسية لمكتب النزاهة العلمية، والذي تم تدشينه بقرار من مجلس الجامعة بهدف توحيد الجهود المعنية بالنزاهة وأخلاقيات البحث والفحص الإلكتروني للأبحاث والرسائل العلمية، بما يسهم في تعزيز الممارسات البحثية المسئولة وترسيخ الثقة في المخرجات العلمية والبحثية للجامعة.

نستهدف ترسيخ ثقافة النزاهة العلمية ورفع جودة وتأثير المخرجات البحثية

كما ناقش الاجتماع اختصاصات وآليات عمل اللجان المؤسسية المنبثقة عن المكتب، والتي تشمل لجان أخلاقيات البحث العلمي والأمانة العلمية، وأخلاقيات البحوث على الإنسان، وأخلاقيات رعاية واستخدام الحيوانات، وأخلاقيات البحوث السلوكية والاجتماعية، والبيئة والأمان الحيوي، ومراقبة الخلايا الجذعية، بما يضمن توحيد الإجراءات وتطبيق المعايير الأخلاقية والتنظيمية في مختلف التخصصات البحثية.

ووجه الدكتور محمد سامي عبد الصادق بضرورة التوسع في نشر الوعي بمبادئ النزاهة العلمية والأخلاقيات البحثية بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا، من خلال تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل والندوات التوعوية، إلى جانب تعزيز آليات مكافحة الانتحال العلمي وحماية حقوق الملكية الفكرية، بما يدعم بناء بيئة بحثية قائمة على الشفافية والمصداقية والتميز.

وأكد رئيس الجامعة أن النزاهة العلمية ركيزة التميز البحثي وبوابة جامعة القاهرة نحو مزيد من التأثير والريادة الدولية، مشيرًا إلى أن تدشين مكتب النزاهة العلمية يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي، ودعم الباحثين، ورفع جودة المخرجات البحثية بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن الجامعة تستهدف ترسيخ ثقافة مؤسسية مستدامة تجعل الالتزام بأخلاقيات البحث والأمانة الأكاديمية جزءًا أصيلًا من الممارسة العلمية اليومية، بما يعزز مكانة جامعة القاهرة وريادتها الأكاديمية والبحثية على المستويات كافة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن مكتب النزاهة العلمية يمثل إضافة مهمة لمنظومة البحث العلمي بالجامعة، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التكامل بين المكتب واللجان المؤسسية المختلفة لتطوير آليات العمل وتعزيز قدرات الباحثين في مجالات أخلاقيات البحث العلمي والأمانة الأكاديمية، بما يسهم في رفع جودة المخرجات البحثية وزيادة تأثيرها العلمي والمجتمعي وتعزيز المكانة الإقليمية والدولية لجامعة القاهرة.