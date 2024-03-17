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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف زكي وروجينا ضيفا «الوش التاني» مع شوبير اليوم

صدى البلد

يحل كل من الفنان أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا ضيفين على برنامج "الوش التاني" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على إذاعة “أون سبورت إف إم” على تردد 93.7 عصر اليوم، الأحد.

ويتحدث زكي عن بداياته الفنية، وكواليس الأدوار التي قدمها مع مختلف النجوم، وطقوسه في شهر رمضان، وكذلك أبرز المواقف التي قابلته في منصبه كنقيب المهن التمثيلية، والدور الذي تقدمه النقابة لكبار الفنانين.

وتشارك الفنانة روجينا الحوار في اللقاء المثير، وتتحدث عن الأدوار التي شاركت بها خلال الفترة الأخيرة.

تم تسجيل الحلقة خلال كواليس تصوير مسلسل "سرّ إلهى" بطولة روجينا ومي سليم ومحمد ثروت وصلاح عبد الله وأحمد بدير في دار إقامة كبار الفنانين بمدينة السادس من أكتوبر.

برنامج "الوش التاني" يذاع يوميا في رمضان من الساعة الرابعة عصرا حتى الخامسة، ومن تقديم الإعلامي أحمد شوبير، ويرأس تحريره وليد عبد السلام، ويضم فريق الإعداد كلا من عبد الحميد فراج وعادل عبد الله.

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