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رئيس التحرير
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برلمان

حزب المؤتمر: مصر حريصة علي زيادة المساعدات الإغاثية والإنسانية ووصولها للفلسطينين

رضا فرحات - نائب
رضا فرحات - نائب رئيس حزب المؤتمر

قال اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن المطالبات المصرية الرسمية والشعبية بضرورة زيادة المساعدات إلى معبر رفح  وتخفيف معاناة الاشقاء في قطاع غزه وضرورة ضمان الإنفاذ الفوري و المستدام وغير المشروط للمساعدات ومواصلة العمل معا للتخفيف عن المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة يعكس دور مصر التاريخي والهام لدعم الأشقاء في قطاع غزة  نظراً للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن مصر حريصة كل الحرص على إدخال المساعدات وتبذل كل ما في وسعها من أجل زيادة المساعدات الإغاثية والإنسانية ووصولها للأشقاء الفلسطينين مؤكدا أن مصر لم تغلق المعبر منذ السابع من أكتوبر، و الرئيس السيسي أكد مرارا وتكرارا أن مصر لن تتخلي عن القضية الفلسطينية وترفض اي مخططات لتهجير الفلسطينيين ولن تغلق معبر رفح وكانت تصريحاته هذا الصدد حاسمة وقاطعة محملًا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن إسرائيل تمارس سياسة التجويع والإبادة، والذي دفعها إلى غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، وهي مخططات تتنافى مع مقررات القانون الدولي والإنساني، ويجب أن يتدخل المجتمع الدولي لوضع حد لتلك الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر  رفض مصر أي سياسات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير داخل غزة أو خارجها بوصفها مخالفة جسيمة للقانون الدولي مناشدا المجتمع الدولي ببذل الجهود لنفاذ المساعدات لغزة وعدم إعاقتها، مشددا أن مصر لم تدّخر جهداً لإيصال المساعدات.

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