مزاد الفنون الإسلامية.. عرض مصحف مملوكي يعود إلى القرن الرابع عشر للبيع

بمناسبة شهر رمضان الكريم أقام دار "اورينتل" للمزادات العالمية، مزادًا لبيع "فنون العالم الإسلامى"، والذى يضم العديد من القطع الأثرية الإسلامية كـ "المصاحف والمخطوطات القديمة"، والقطع الأثرية المزخرفة.

ومن بين المعروضات للبيع، مصحف مملوكي ضخم يعود إلى القرن الرابع عشر إلى الخامس عشر، قدر ثمنه بـ 42 يورو.

وتُعد هذه المخطوطة الكاملة والمثيرة للإعجاب للقرآن الكريم، بأبعادها الضخمة، نادرة جدًا، كان إنتاج المخطوطات القرآنية الكبيرة جدًا شائعًا بين سلاطين ووزراء المماليك في القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر.

وسبق وقدم المزاد أجزاء من مصحف كوفي يعود إلى شمال أفريقيا أو الشرق الأدنى، يرجع تاريخه إلى القرن التاسع، ويقدر ثمنه ما بين 1000 إلى 1200 يورو.

جدير بالذكر أن مزاد سوثبى سبق وقدم مزادا للفنون الإسلامية، يضم صفحات من القرآن وآيات مفصولة بحلقات دائرية صفراء مع نقاط حمراء، عناوين السور باللون الأحمر، أقسام نصية إضافية مميزة بحواف هامشية باللون الأصفر والأحمر والأسود، ويقدر ثمن المصحف من 15 إلى 25 ألف جنيه استرلينى.