انطلاق فعاليات البرنامج الرمضاني لصندوق التنمية الثقافية.. تعرف عليها

يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الفنان الدكتور وليد قانوش أولى فعاليات البرنامج الثقافي والفني لشهر رمضان المعظم، 1445، بمركز إبداع قبة الغوري في التاسعة من مساء اليوم الأحد 7 رمضان الموافق 17 مارس الجاري حيث يقدم الفنان الكبير انتصار عبد الفتاح حفل جديد لعشاق فرقة (سماع) للإنشاد والموسيقى الروحية بالاشتراك مع فرقة الحور، حيث تقدم الفرقة باقة متنوعة من أجمل الأناشيد الدينية والمدائح النبوية احتفالا بشهر رمضان

ويحتوى البرنامج الثقافي والفني لشهر رمضان 1445 على باقة من الحفلات المتنوعة لكبار الفنانين أبرزهم الفنان وائل الفشني، علي الهلباوي، منال محي الدين، عامر التوني ويستمر بمختلف مراكز الإبداع حتى يوم 21 رمضان.

وفي يوم 8 رمضان، بقبة الغورى، أمسية إنشاد لفرقة "الفراديس" بقيادة المنشد " صلاح عبد الحميد، كما يستضيف قصر الأمير طاز، الشيخ محمود التهامي وفرقته الموسيقية، ويشهد بيت السحيمي حفلًا غنائيًا، للفنان محمود عبد الحميد وفرقته الموسيقية.

ويشهد يوم 9 رمضان تنظيم قبة الغوري، حفلاً للفنان علي الهلباوي وفرقته، ويستضيف قصر الأمير طاز، فرقة المولوية قيادة الفنان عامر التـوني، وفي بيت السحيمي، حفل غنائي لفرقة "فويس باند"، وتقام ببيت العيني: ورشة "فانوس رمضان"، وحكايات شهرزاد، وفي يوم 10 رمضان، تشهد ساحة قبة الغوري عرضًا فنيًا لفرقة التنورة التراثية، ويقام بقصر الأمير طاز، حفلة لوائل الفشني وفرقته الموسيقية، كما يشهد بيت السحيمي، الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان صالون "ذاكرة الوطن" إضافة إلى حفل لفرقة "صحبة السمسمية"، وتقام ببيت الست وسيلة، أمسية شعرية ومناقشة كتاب "ثقب المفتاح لا يرى"، كما تعقد بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ندوة بعنوان "رمضان شهر الانتصارات"، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، بالتعاون مع بيت العائلة المصرية، ويُعقد فى بيت العينى ورشة "فانوس رمضان"، وحكايات شهرزاد.

وفي 11 رمضان، تشهد قبة الغوري، إقامة حفل فني لفرقة الحضرة المصرية، وبقصر الأمير طاز تنظم احتفالية بالتعاون مع الجمعية العربية للعلوم والفنون والثقافة، ويستضيف بيت الغناء العربي، صالون مقامات بيت الغناء بالتعاون مع إذاعة البرنامج الثقافي، ويشهد بيت السحيمي، حفل إنشاد ديني لفرقة "الحور"، ويستضيف مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، "صالون كلام في السيما" مع المخرج السينمائي أشرف فايق، بعنوان "الاحتفال بذكرى ميلاد مخرج الروائع حسن الإمام"، وافتتاح معرض للخط العربي يستمر حتى 4 أبريل، وبشهد مركز جمال عبد الناصر بالإسكندرية، عرض حكي وغناء صوفي.

وفى يوم 12 رمضان تقيم قبة الغوري "مجلس الصلاة على رسول الله"، ويستضيف قصر الأمير طاز، فرقةLooperia project قيادة الفنان محمد كمال، ويشهد بيت السحيمي، عرضًا للأراجوز وخيال الظل، وفي 13 رمضان، تشهد قبة الغورى، عرضًا فنيًا لفرقة التنورة التراثية، وتقام بقصر الأمير طاز، السيرة الهلالية "محمد كساب"، وكذلك يشهد بيت السحيمي حفلًا غنائيًا للفنان فادى رشدي وفرقته الموسيقية، وُيقام بيت العود العربي، حفل أستاذ بيت العود الفنان ماريو سعيد، ويقام ببيت العيني، احتفالية "رمضانيات العيني" من عزف، وغناء كورال، وعرض للأرجواز، وفقرات للتنورة، وتعقد ببيت المعمار المصري، ندوة الاحتفاء بذكرى ميلاد المعماري حسن فتحي.

كما يُقام يوم 14 رمضان العديد من الفعاليات، حيث تستضيف قبة الغورى، الفنانة منال محي الدين وفرقتها، وبقصر الأمير طاز، الفنانة سماح إسماعيل وفرقتها الموسيقية، وببيت السحيمي، فرقة النيل للآلات الشعبية، وفي بيت الغناء العربي، الفنانة عبير أمين وفرقتها الموسيقية، وتُقام في بيت الست وسيلة، أمسية شعرية لمجموعة من الشعراء، وفي يوم 15 رمضان تشهد ساحة قبة الغورى، حفل الفنان "عمرو درويش"، وفي بيت السحيمي، تُعرض ليال السيرة الهلالية للفنان عزت القرشي وفرقته الموسيقية.

أما 16 رمضان، تشهد قبة الغورى، إقامة حفل فرقة "عشاق النغم" بقيادة الفنان محمد عبد الستار، وبقصر الأمير طاز، تعقد لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية لقاء "رمضان… وسماحة الأديان"، ويشهد بيت السحيمي، ليالي السيرة الهلالية، للفنان عزت القرشي وفرقته الموسيقية، وفي 17 رمضان، حيث تشهد قبة الغوري حفلًا لفرقة التنورة التراثية، وتُقام بيت السحيمي، ليالي السيرة الهلالية للفنان عزت القرشي وفرقته الموسيقية، وتعقد بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، أمسية بعنوان "تجليات رمضانية في الأدب والفن"، وذلك ضمن سلسلة لقاءات ليالي رمضان الإبداعية.

وفي 18 رمضان، يُقام بقبة الغورى، حفل فرقة المختار للإنشاد الديني، ويشهد قصر الأمير طاز، عرضًا للدكتورة منى واصف "هارب موود"، كما يستضيف بيت الغناء العربي، الفنان إبراهيم راشد وفرقته، ويشهد بيت السحيمي، حفل إنشاد ديني للمنشد محمود الحديوي وفرقته الموسيقية، وبمركز جمال عبد الناصر بالإسكندرية، يُقام حفل إنشاد ديني مع المنشد ناجي عز الدين وبطانته، أما 19 رمضان، فتستضيف قبة الغوري، الشيخ إيهاب يونس وفرقته، ويشهد بيت السحيمي، عرض "الأراجوز وخيال الظل".

وفي 20 رمضان تشهد ساحة قبة الغوري، عرضًا فنيًا لفرقة التنورة التراثية، ويقام بقصر الأمير طاز، حفل ثنائي العود "دينا وغسان"، وببيت السحيمي يُقام حفل غنائي لفرقة "شوية فن" بقيادة جو، ويقام ببيت العود العربي، حفل أستاذ بيت العود الفنان مايكل أنسي، وفي بيت المعمار المصري يُنظم صالون العمارة والسينما "سينما درب اللبانة".

وتختتم فعاليات البرنامج في 21 رمضان، حيث تستضيف قبة الغوري، فرقة المولوية قيادة الفنان عامر التـوني، ويقيم بيت الغناء العربي، "كورال سلام" التابع للمركز القومي لثقافة الطفل، ويشهد بيت السحيمي، عرضًا لفرقة النيل للآلات الشعبية