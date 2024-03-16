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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إصدارات قصور الثقافة بمنفذ البيع الدائم بهيئة الكتاب فى رمضان.. من جنيه لـ20

صدى البلد

أطلقت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، نشاطها الرمضاني، بمنفذ المعرض الدائم لبيع الكتب بمقر الهيئة على كورنيش النيل، وذلك ضمن برنامج فعاليات وزارة الثقافة في رمضان.

ومن  بين إصدارات هيئة قصور الثقافة المشاركة بمنفذ بيع الدائم بمقر هيئة الكتاب الأتى: رواية "مائة عام من العزلة" لماركيز، و"الأحمر والأسود" لستندال، "مدام بوفاري" لجوستاف فلوبير، كتاب "البخلاء" للجاحظ، "موسوعة المستشرقين" لنجيب العقيقي، و"أصل الأنواع" لداروين، و"مختارات قصصية حول العالم" ترجمة شباب المترجمين.

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كما يقدم المنفذ الأعمال الكاملة لعبد الفتاح الجمل، وكتب ومجلات قطر الندى للأطفال،  و"مذكرات مجنون" للوشون ترجمة ميرا أحمد،  وكتب النشر الإقليمي  التى تبدأ أسعارها بجنيه، خارج حدود الرؤية (مجموعة قصصية) إبراهيم معوض، آخر حكاية لسندباد (شعر) حمدى فرحات، آيس كريم (مجموعة قصصية) إبراهيم طاهر، جلسة المفكر (دراسة) حسن إبراهيم حسن، عايشين حطب (شعر) محمود السنوسى، النص والمجهر (دراسة نقدية) للدكتور أحمد علوانى، قبل الشمس بمتر (شعر) إسلام شمس الدين، الضحكة مسروقة (شعر) سمير موسى، صبورة الحلم اتملت (شعر) على نوح، البعض لا يعرف لون العيون (مسرح) ممدوح مراد، بين الخرافة والصهيل (شعر) عبير يوسف، نبع المودة (شعر) محمد عمر الرشاش.

كتاب أحمد بهي الدين اصدارات قصور الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب المصرية العامة للكتاب المعرض الدائم

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