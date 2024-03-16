بعد تصدره التريند.. تعرف على أبرز القصص والروايات حول قصة مسلسل الحشاشين

من بين العديد من المسلسلات الرمضانية، استحوذ مسلسل "الحشاشين" على اهتمام الجماهير منذ حلقاته الأولى، خاصة من يبحثون عن الدراما التاريخية المشوقة.

يتناول المسلسل قصة جماعة الحشاشين، المعروفة بأعمال الاغتيال السياسية في القرن الحادي عشر الميلادي، ويقوم النجم المصري كريم عبد العزيز بتجسيد دور زعيم الجماعة حسن الصباح، الذي تحوّلت حوله العديد من القصص والأساطير المثيرة.

ونستعرض مجموعة من أشهر وأهم الروايات اللي اتكلمت عن فرقة الحشاشين وأفكارهم، وأبرز الاغتيالات اللي قاموا بيها ودارت أحداثها في قلعة آلموت، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

مسلسل الحشاشين

- آلموت لـ فلاديمير بارتول

تدور أحداث الرواية في قلعة تحمل نفس الاسم "آلموت"، وتقول اللغويات إن معناه “عش النسر”، هي حصن جبلي موجود بوسط جبال البرز أو جبال الديلم جنوب بحر قزوين في (مدينة رود بار) بالقرب من نهر شاه ورد على بعد 100 كلم من العاصمة طهران الآن.

ركز بارتول في سرده على عملية تدريب المنتحرين وحياتهم الشخصية، ورصد الكيفية التي يتم من خلالها تكوين شخصية الفدائي بأدق التفصيلات.

- سمرقند لـ أمين معلوف

تدور أحداث النصف الأول من الرواية في بلاد فارس وآسيا الوسطى في القرن الـ11، حول العالم والفيلسوف والشاعر عمر الخيام.

وتروي قصة وضع رباعيات الخيام عبر تاريخ الدولة السلجوقية والتفاعلات مع الشخصيات التاريخية كالوزير نظام الملك وحسن الصباح، زعيم الحشاشين، وعلاقة الحب مع شاعرة من بلاط سمرقند.

- قيامة الحشاشين لـ الهادي التيمومي

تحكي عن أستاذ التاريخ الذي يغادر أرض أفريقيا لحضور ندوة علمية في اليمن، ويجد فيها فرصة لمقابلة أحد شيوخ الباطنية وفهم ما يخفيه من كنز أثري وجد في قبر قديم.

ويصاب بصدمة هائلة عند اكتشافه أنها مباشرة مزامير شيخ الجبل، ساكن عش النسر، حسن الصباح، وشركائه وتعاليمه ووصاياه.

يصبح الأستاذ متشوقا لاستكشاف هذا الكنز المشئوم، حيث يصبح هدفًا لمطاردة أولئك الذين يرغبون في حرقه ومن هؤلاء الذين يسعون للحصول على إرث سيدهم المقدس.

يصر الأستاذ على التمسك بالكنز الذي يراه كثروة وطنية يكتشف مناطق في تاريخ فرقة خطيرة للغاية في العصور الوسطى التي لا يزال يجري استكشافها.

تبدأ مشاعره في التقلب بين الشغف للكشف عن الرموز والألغاز في المزامير، والذعر من مطاردة الهاربين ورجال الشرطة.

مسلسل الحشاشين

- سألقاك هناك لـ رشا سمير

تدور أحداثها في زمنين مختلفين القرن الحادي عشر والقرن العشرين في أصفهان، أجمل بلاد إيران، التي تُسمى نصف جهان (نصف الدنيا).

بطل الرواية هو "يحيى" أحد أتباع الشيخ حسن الصباح المعروف باسم شيخ الجبل ومؤسس جماعة الحشاشين.

ينضم يحيى إلى صفوف هذه الجماعة رغما عنه.

ومع الوقت تنكشف له أسرار قلعة آلموت وشخصية حسن الصباح الغامضة الذي يكلفه باغتيال الحكام من السُنة ويعده بالجنة التي يمتلك مفاتيحها.

يدرك يحيى في لحظة فاصلة أن ما يحدث حوله ليس سوى خدعة، فيقرر الهروب.

في خط متوازٍ، تتقاطع قصة "نيلوفر" التي تعيش أجواء القمع ضد المرأة في إيران قبل الثورة الإيرانية، حيث تدخل نيلوفر في صراعات تتشابه مع تلك التي يعيشها يحيى داخل قلعة آلموت.

تنجح نيلوفر في الفرار من ماض يطاردها وحاضر يسجنها، وينجح يحيى في الفرار من قلعة آلموت، ثم يلتقيان.

رواية تاريخية اجتماعية تتناول تاريخ الحشاشين والمجتمع الإيراني عبر الأزمنة البعيدة.

- نقطة الصفر لـ ناريك ماليان

هل تريد أن تعود إلى الماضي لتعيش في قلعة مليئة بالقتلة أو كما عُرِفوا في التاريخ بالـ"حشاشين"، أم تريد أن تجلس مع البابا في مكتبه وتقرر معه كيف سيبدؤون الحروب الصليبية وكيف سيلعبون بإيمان الناس لإقناعهم بأن الرب يريد منهم أن يذهبوا إلى القدس. أمَّا السؤال الآخر الذي لا بد وأن نسأله هو؛ هل تريد أن تعيش في الماضي والحاضر معًا؟ هل تريد أن تعيش في باريس القرن الواحد والعشرين وعلى وجه الخصوص عام 2015، وثم تعود فجأة إلى مصر أيام حكم إخناتون؟ هذه رواية لن تطوف بك العالم فقط، بل ستطوف بك التاريخ. وستحملك إلى أجواء مليئة بالمؤامرات والمغامرة والحب، ورجل يوهم أتباعه بأنه يمتلك مفاتيح الفردوس، وآخر يوهم أتباعه من المؤمنين بأن الرب يريدهم أن يقتلوا ليدخلوا نعيمه.

- مسرحية "أمير الحشاشين" لـ أبو العلا السلاموني

تعرض الرواية قصة حب رومانسية بين الشاعر "تميم الفاطمى" الابن الأكبر للخليفة "المعز لدين الله الفاطمى" ، ومغنية الحرافيش "برديس المصرية"، وكانت نتيجة هذا الحب إقصاء "تميم" عن ولاية العهد وإسنادها إلى أخيه الأصغر الذى قام بدوره بنفى أخيه إلى خارج البلاد، فاستغلت بعض الفرق السياسية ومنها فرقة الحشاشين هذا الخلاف لتحقيق مطامعها فى الاستيلاء على السلطة تحت ستار الدين.

- حلقة "قلعة السفاحين" من سلسلة فانتازيا لـ أحمد خالد توفيق

تدور أحداثها حول عبير الفتاة البسيطة التي تقابل مبرمجا ثريا يغيِّر حياتها بتجربة غريبة، كان يريد أن تذهب إلى عالم «ألف ليلة وليلة» لكن التجربة قادتها حيث مقر أخطر جماعة على الأرض وهم «الحشاشين».

يروي أحمد خالد توفيق في رواية قلعة السفاحين، أن الفتاة التي كان من المفترض أن تذهب لعالم وردي قادها القدر لحياة الوحوش، حيث نيسابور، خرسان وبغداد، مقر حسن الصباح، زعيم عصابة الحشاشين.