حكماء المسلمين: المساواة من القيم الإسلامية الخالدة سبق بها المؤسسات الدولية

أكد الدكتور قطب سانو، عضو مجلس حكماء المسلمين، ووزير الشؤون الدينية، وزير التعاون الدولي، المستشار الدبلوماسي لرئيس جمهورية غينيا سابقًا، والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، أنَّ المساواة من القيم الإسلامية الخالدة التي سبق بها الإسلام جملة الدساتير والمنظمات والمؤسسات الدولية التي تدعو إليها اليوم، موضحًا أن تحقيق المساواة يكون من خلال تكافؤ الفرص والحقوق والواجبات.



وقال سانو - في الحلقة الخامسة من برنامج "قيم إنسانية مع الحكماء" الذي يُبثُّ يوميًّا طوال شهر رمضان عبر منصات مجلس حكماء المسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي - إنَّ كل ما يخالف قيمة المساواة يدخل فيما يعرف بأخلاق الجاهلية، وهي نظام فكري واجتماعي يعتمد على التَّفرقة والتَّمييز بين الأفراد بناءً على عوامل مثل الجنس، أو العرق، أو الدين، وهو مفهومٌ يتعارض تمامًا مع المبادئ الأساسية للعدالة والمساواة بين البشر.



وأضاف عضو مجلس حكماء المسلمين، أنَّ الله سبحانه وتعالى جل وعلا أرسى قيم المساواة، لذلك عندما تدرك البشرية جميعها أنَّها تنحدر من أصل واحد، فإنه لا يجب أن يكون هناك تفاوت غير مبرر بينها، موضحًا أنه بموجب هذه القيمة، يجب أن يتعامل الناس مع بعضهم بعضًا بالمساواة والعدل، دون النظر إلى الأصل أو العرق أو الدين، وأن يتم التفاعل والتعاون بناءً على قيم الإنسانية المشتركة وعلى أساس الفعل والمساهمة الإيجابية في المجتمع.



جدير بالذكر أن مجلس حكماء المسلمين يقدم عبر صفحاته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك خمسة برامج متنوِّعة: "الإمام الطيب" و"قيم إنسانية مع الحكماء" و"هلال التعايش" و"في صيامك تفكَّر" و"حكايات إنسانية مع الشباب"، وذلك انطلاقًا من استراتيجيَّة المجلس الهادفة إلى توظيف كافة المنصات في تعزيز السِّلم ونشر قيم الحوار والتسامح والتَّعايش الإنساني.