موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة معلم مساعد بـ 8 محافظات

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاستعلام عن موقف المتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد (معلم فصل) للعام الثالث، وذلك في 8 محافظات، من حيث القبول المبدئي وموعد امتحاناتهم، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ .



وذكر بيان صادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم ، أن المحافظات التي تم إتاحة الاستعلام لها هي، محافظات (المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الغربية، البحيرة، المنيا، أسيوط، وسوهاج)، ومن المقرر عقد الامتحانات لهم في الفترة من ٣ أبريل حتى ١ مايو.



كما سيبدأ المركزي للتنظيم والإدارة غدًا الأثنين الموافق 18 مارس حتى 2 أبريل المقبل امتحانات محافظات (القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، كفر الشيخ، الفيوم، دمياط، بني سويف، الإسماعيلية، الجيزة، السويس وبورسعيد) .



من الجدير بالذكر أن الجهاز انتهى من امتحانات محافظات (الأقصر، الوادي الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، قنا، وأسوان)، خلال الفترة من ٤ إلى ٩ مارس من الشهر الحالى .



متابعة صحفة (فيس بوك)

وناشد الجهاز جميع المتقدمين في مسابقاته بمتابعة صفحته على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”