عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بفستان قصير وقفطان.. رانيا منصور تثير الجدل في أحدث ظهور

رانيا منصور
رانيا منصور

نشرت الفنانة رانيا منصور، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت فيها  بإطلالة انيقة ولافتة. 

txt

عيد ميلادها الـ39.. صور وضعت دينا الشربيني في مأزق |شاهد

txt

بعد تعرض فريدة سيف النصر لوعكة شديدة.. كل تفاصيل القسطرة العاجلة

وتألقت رانيا منصور، مرتدية فستانا قصيرا باللون الأبيض ونسقت معه قفطان طويل وأنيق باللون الأخضر الفاتح ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت رانيا منصور، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت رانيا منصور، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت. 

وإليكم صور رانيا منصور 

رانيا رانيا منصور صور رانيا منصور اطلالات رانيا منصور اخبار رانيا منصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة القبض على مسئول وعشيقته في قضية رشوة أسوان الكبرى.. شاهد

لحظة ضبط الرقابة الإدارية لـ عشيقة مسئول كبير بقضية رشوة أسوان.. فيديو

شوف هتقبض كام| موعد صرف مرتبات الموظفين والمعاشات عن شهر أبريل

ملك الأرقام القياسية.. محمد صلاح يحقق إنجازا تاريخيا أمام مانشستر يونايتد

انتهاء فصل الشتاء رسميًا بهذا التوقيت|موعد إجازة شم النسيم والطقس المتوقع بالربيع

وفاه نجم الزمالك السابق .. تفاصيل

تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ| القصة الكاملة

حمو بيكا وكزبرة ضيفا برنامج رامز جاب من الآخر.. اليوم

موضوعات متعلقة

قفطان لافت.. ميرهان حسين تثير الجدل بظهورها | شاهد

بعد تعرض فريدة سيف النصر لوعكة شديدة.. كل تفاصيل القسطرة العاجلة

عيد ميلادها الـ39.. صور وضعت دينا الشربيني في مأزق |شاهد

تشبه العروسة.. غادة عادل تثير الجدل بإطلالة ملفتة

زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية| شاهد

فوق الركبة.. مي سليم تبرز جمالها بإطلالة أنيقة

بفستان جلد ضيق جدًا.. «بوسي» تشعل السوشيال ميديا بإطلالة مثيرة |شاهد

نيو لوك.. رضوى الشربيني تتألق بالقفطان في أولى ليالي رمضان

ترشيحاتنا

آخر تسجيل صوتي لحبيبة الشماع ضحية سائق أوبر قبل وفاتها .. فيديو

استقرار أسعار نيسان سنترا 2024 الرسمية في مصر .. اعرف بكام

تحذير رسمي.. غرامة كبرى تنتظر مروجي الشائعات عن حبيبة الشماع

الانتخابات الرئاسية الروسية تلقي بظلالها على الأزمات الدولية

هيئة بحرية بريطانية: تلقينا تقريرا عن خطف قارب صيد يمني بخليج عدن

محامي حبيبة الشماع يعلن مفاجأة بشأن شركة أوبر.. تفاصيل مثيرة |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير وقفطان.. رانيا منصور تثير الجدل في أحدث ظهور

سحورك عندنا.. فول بالطحينة مع بيض بالخضار

ملابس لافتة.. مي سليم تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

فستان محتشم.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

فيديو

قبل انتشار الخبر بفترة طويلة.. صابرين تتحدث عن انفصالها

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع وزارة الصحة تنظم عدداً من القوافل الطبية لخدمة المجتمع

فاقد للوعي وحالته صعبة.. ماذا يحدث للاعب أحمد رفعت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ