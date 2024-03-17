بفستان قصير وقفطان.. رانيا منصور تثير الجدل في أحدث ظهور

نشرت الفنانة رانيا منصور، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت فيها بإطلالة انيقة ولافتة.

وتألقت رانيا منصور، مرتدية فستانا قصيرا باللون الأبيض ونسقت معه قفطان طويل وأنيق باللون الأخضر الفاتح ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت رانيا منصور، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت رانيا منصور، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور رانيا منصور