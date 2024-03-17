عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

غادة عادل: مبحبش حد يصور حياتي الخاصة وبطلت أبرر نفسي للناس

غادة عادل
غادة عادل

حلت الفنانة غادة عادل ضيفة على برنامج "ألبوم صور"  عبر محطة راديو إنرجي 92.1 ضمن خريطة برامج رمضان 2024.

 

وقالت الفنانة غادة عادل إنها تحب الخصوصية في حياتها، موضحة:" مبحبش حد يصور حياتي الخاصة.. وبفضل صورتي قدام الناس تكون حقيقية".  

 

وتحدثت غادة عادل عن طريقة التعامل في حياتها، مشيرة إلى أنها لا تحب الصور الثابتة وتعتبرها تنمر ولا الحكم على الآخرين قائلة:"  لو بعمل حاجة كويسة أو مش مقبولة هفضل زي منا".

 

وأشارت غادة عادل إلى أنها تعيش حياتها بشكل طبيعي قائلة:" أنا إنسانة طبيعية تعيش حياة بعمل فيها كل حاجة وبطلت أبرر نفسي ومش ومحتاجة أوضح حاجة.. اللي عاوز يفهم غلط هو حر". 

 

وكشفت غادة عادل عن صدمتها في الكثير من الأشخاص في حياتها موضحة:"مش مسموح لحد يعمل لحياتي زووم.. وكتير قربت لناس واتصدمت وشفت في حياتي كتير ومبقتش بعمل حساب لحد ولو حد عاملني وحش ببعد عنه.. مبدأي في حياتي أكون على طبيعتي وعاوزة الناس تقبلني زي منا".  

 

واستطردت:" السوشيال ميديا لما زادت بقينا طول الوقت محطوطين تحت ضغط وأنا بقيت مش عاوزة اشوف حاجة حلوة أو وحشة..  الواحد من كتر ما شاف في حياته مبقاش عندي دماغ لكل ده".  

 

وأشارت إلى أن أسرتها مقربة منها موضحة:" ولادي أكتر حاجة منورة حياتي.. وحب الناس لما شغلي ينجح ورد فعل الناس دي الإضاءة اللي بتنور قلبي وعقلي وروحي". 

 

 

وكشفت غادة عادل عن مخاوفها قائلة:" زمان كنت بخاف من إني بكبر بس دلوقتي لا بعيش المرحلة وبستمتع بكل مرحلة في حياتي وكل وقت وله حلاوته". 

غادة عادل السوشيال ميديا الفنانة غادة عادل برامج رمضان 2024 الخصوصية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه مرة واحدة|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. وعيار21 مفاجأة سابع يوم رمضان

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد آخر تراجع

لحظة القبض علي مسئول كبير وعشيقته في رشوة أسوان الكبرى.. شاهد

حمو بيكا وكزبرة ضيفا برنامج رامز جاب من الآخر.. اليوم

مين قال؟.. رد أسرة أحمد رفعت ووزير الرياضة على تكفل محمد صلاح بعلاجه

بعد أستوديو القاهرة.. تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ|القصة الكاملة

انتهاء فصل الشتاء رسميًا بهذا التوقيت|موعد إجازة شم النسيم والطقس المتوقع بالربيع

حبيبة الشماع "جديدة"| فتاة تقفز من شرفة منزل.. خطيبها حاول التعدي عليها| تفاصيل مؤلمة

موضوعات متعلقة

الحشاشين الحلقة 6.. حبس حسن الصباح بعد خيانة العهد وفشل مخططه

"الحشاشين" الحلقة 5.. حسن الصباح يأمر بقتل الخليفة العباسي

لانش بوكس الحلقة 4.. اتفاق بين غادة عادل وشاهين بشأن الأموال المزورة

الحشاشين الحلقة 4.. حسن الصباح يبدأ دعوته في أصفهان ويواجه نظام الملك

لانش بوكس الحلقة 3 .. مهمة سرقة جديدة لعصابة الأمهات في بورسعيد

الحشاشين الحلقة 3 .. حسن الصباح في أزمة بعد وفاة الخليفة المستنصر

لانش بوكس الحلقة 2.. أزمة تهدد عصابة غادة عادل وجميلة عوض

افتتاحية قوية لفيلم Kung Fu Panda 4 في شباك التذاكر العالمي

ترشيحاتنا

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن رفع العلاقات مع مصر إلى مستوى استراتيجي

مستشفيات جامعة الزقازيق تستقبل 9 طلاب مصابين في حادث جامعة الجلالة

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع وزارة الصحة تنظم عدداً من القوافل الطبية لخدمة المجتمع

الاتحاد الأوروبي: ندعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر

رئيس وزراء بلجيكا: الشراكة مع مصر ستقدم المزيد من الاستثمارات وفرص العمل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلويات رمضان.. طريقة تحضير قطايف بالشوكولاتة

هنرجعلكم فرق الفلوس.. شركة سيارات تعد العملاء برد أموالهم حال انخفاض الأسعار

قفطان لافت.. ميرهان حسين تثير الجدل بظهورها | شاهد

الاستعانة بالحيوانات.. 5 ملاحظات مثيرة على برنامج رامز جاب من الآخر

فيديو

فاقد للوعي وحالته صعبة.. ماذا يحدث للاعب أحمد رفعت؟

بكاء يسرا اللوزى وفرحة إياد نصار.. كواليس انتهاء تصوير صلة رحم

حبيبة الشماع جديدة.. فتاة تقفز من البلكونة بسبب خطيبها

بعد أستوديو القاهرة.. تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ|القصة الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ