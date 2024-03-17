غادة عادل: مبحبش حد يصور حياتي الخاصة وبطلت أبرر نفسي للناس

حلت الفنانة غادة عادل ضيفة على برنامج "ألبوم صور" عبر محطة راديو إنرجي 92.1 ضمن خريطة برامج رمضان 2024.

وقالت الفنانة غادة عادل إنها تحب الخصوصية في حياتها، موضحة:" مبحبش حد يصور حياتي الخاصة.. وبفضل صورتي قدام الناس تكون حقيقية".

وتحدثت غادة عادل عن طريقة التعامل في حياتها، مشيرة إلى أنها لا تحب الصور الثابتة وتعتبرها تنمر ولا الحكم على الآخرين قائلة:" لو بعمل حاجة كويسة أو مش مقبولة هفضل زي منا".

وأشارت غادة عادل إلى أنها تعيش حياتها بشكل طبيعي قائلة:" أنا إنسانة طبيعية تعيش حياة بعمل فيها كل حاجة وبطلت أبرر نفسي ومش ومحتاجة أوضح حاجة.. اللي عاوز يفهم غلط هو حر".

وكشفت غادة عادل عن صدمتها في الكثير من الأشخاص في حياتها موضحة:"مش مسموح لحد يعمل لحياتي زووم.. وكتير قربت لناس واتصدمت وشفت في حياتي كتير ومبقتش بعمل حساب لحد ولو حد عاملني وحش ببعد عنه.. مبدأي في حياتي أكون على طبيعتي وعاوزة الناس تقبلني زي منا".

واستطردت:" السوشيال ميديا لما زادت بقينا طول الوقت محطوطين تحت ضغط وأنا بقيت مش عاوزة اشوف حاجة حلوة أو وحشة.. الواحد من كتر ما شاف في حياته مبقاش عندي دماغ لكل ده".

وأشارت إلى أن أسرتها مقربة منها موضحة:" ولادي أكتر حاجة منورة حياتي.. وحب الناس لما شغلي ينجح ورد فعل الناس دي الإضاءة اللي بتنور قلبي وعقلي وروحي".

وكشفت غادة عادل عن مخاوفها قائلة:" زمان كنت بخاف من إني بكبر بس دلوقتي لا بعيش المرحلة وبستمتع بكل مرحلة في حياتي وكل وقت وله حلاوته".