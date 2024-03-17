رئيسة وزراء إيطاليا: مصر تلعب دورا رياديا في المنطقة

قالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، إن اليوم يعد تاريخيا للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، فالدور الذي قامت به إيطاليا لتحقيق الشراكة الشاملة كبير، فالاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تأتي في السياق الحالي في ظل العديد من الأزمات التي يمكن أن تزعزع الاستقرار بمنطقة البحر المتوسط.



وأضافت رئيسة وزراء إيطاليا، خلال كلمتها في الاجتماع السداسي للترحيب بالقادة الأوروبيين في قصر الاتحادية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب على الاتحاد الأوروبي تعزيز علاقاته مع جيرانه في الجنوب لمواجهة التحديات المشتركة التي نواجهها معا مثل الأمن والغذاء والمياه والطاقة والتنمية والهجرة.



وتابعت رئيسة وزراء إيطاليا أن الإعلان المشترك والمبادرة تظهر جليا الاستعداد لتشجيع أسلوب هيكلي جديد للتعاون بين شرق البحر المتوسط، مشددة على أن مصر تلعب دورا رياديا في المنطقة، وهو نموذج جديد من أجل التعاون، وإيطاليا تدعم مصر وتقف إلى جانبها، ونرحب بجهود مصر في هذا الصدد ونتطلع للعمل أكثر، وسنوقع اليوم عددا من الاتفاقيات الثنائية مع مصر.