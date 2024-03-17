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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متطوعون يوزعون العصائر والتمور على الصائمين في الوادي الجديد ..شاهد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تطوع عددا من الشباب بـ الوادي الجديد، لافطار الصائمين في الشوارع والميادين وعلى الطرق السريعة قبيل أذان من المغرب من كل يوم.

واتخذ الشباب من نواصى الشوارع والطرق والميادين مكانا لهم،  وينتشرون في الشوارع لاستيقاف   السيارات والدراجات النارية والمارة وتوزيع العصائر والتمور والمياه المبردة عليهم بالتزامن مع آذان المغرب.

محافظ الوادي الجديد يتفقد الأعمال الجارية بالعاصمة الإدارية للمحافظة

ويذكر أن عدد من فاعلي الخير بمدينة الداخله ينظمون موائد للرحمن والولائم  وذلك لاستقبال الغير قادرين وعمال التراحيل والمسافرين وتقديم وجبات طازجة لافطارهم والتى يشارك فى تجهيزها عدد من المتطوعين من فاعلي الخير.

https://fb.watch/qSQNCr89DI/?mibextid=Nif5oz

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